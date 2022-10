“Io sono stata criticata per aver cercato di disegnare una visione e non aver parlato di risposte concrete. Ma senza una visione, un manifesto programmatico, anche le risposte concrete che si danno rischiano di non essere efficaci”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della replica in Senato.

sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)