Meloni alla kermesse di Vox “Non siamo mostri, viva l’Ue dei patrioti”

ROMA (ITALPRESS) – “Non abbiate paura del racconto del mainstream, perchè la buona notizia è che il popolo non dà più per buono il loro interessato racconto. Vuole andare alla fonte, senza farsi mediare il messaggio. Vuole capire e ascoltare, e quando ci ascolta capisce che siamo tutt’altro che dei mostri. Andate avanti con umiltà e verità, le persone capiranno. E tra le mille difficoltà che incontreremo, state certi che questo viaggio condottò insieme sarà bellissimo. Io lo so, voi dovete crederci.

Viva Vox, Viva la Spagna, viva l’Italia, viva l’Europa dei patrioti!”. Lo afferma, attraverso un videomessaggio a Viva 22, la kermesse di Vox, la leader di FdI Giorgia Meloni. Sul tema energia “continuiamo a sperare in una soluzione comune e duratura, come l’introduzione di un tetto al prezzo del gas per fermare la speculazione sulla pelle dei cittadini, e confidiamo che alla fine l’Europa dimostri di essere capace della solidarietà tanto sbandierata in questi anni, piuttosto che soccombere di fronte a chi pensa di poter andare avanti da solo sacrificando il destino di tutti gli altri”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).