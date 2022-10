Lions Club Agrigento e la 4^Charter Night

Sabato 29 ottobre, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi – presieduto dal Prof. Francesco Pira, celebrerà la 4^ Charter Night.

“In questo momento storico di tensioni mondiali, di conflitti e di cattivismo nel mondo – ha dichiarato il Presidente Prof. Francesco Pira- è necessario ispirarsi ai valori lionistici ed anche in momenti celebrativi come la Charter per il nostro Club è giusto mettere punti fermi non soltanto, come noi abbiamo fatto, facciamo e faremo con gesti concreti di solidarietà, ma anche lanciando messaggi forti per una pace che tutti noi auspichiamo e desideriamo.

Diceva Eleanor Roosevelt: “non è sufficiente parlare di pace. Bisogna crederci. E non basta crederci. Bisogna lavorarci sopra”.

E’ questo il motivo per cui il Lions Club Valle dei Templi ha scritto a caratteri cubitali la parola Pace, perché vuole scriverla in tutti i cuori.

Mahatma Gandhi, Premio Nobel per la Pace, ci ha insegnato che “Occhio per occhio servirà solo a rendere tutto il mondo cieco”.

E noi vogliamo un mondo capace di aprire agli occhi. E di questo mondo vogliamo essere al servizio”.