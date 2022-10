Linux Day 2022: sabato 22 ottobre a Monserrato

LINUX DAY 2022 sabato 22 ottobre, ore 9-13 MONSERRATO I.I.S. Dionigi Scano Aula Multimediale

Free/open source software, programmazione avanzata, vivere senza Google e didattica digitale tra gli argomenti di quest’edizione

Linux Day 2022

Torna anche in Sardegna l’acclamata manifestazione italiana dedicata a Linux, al software libero e alla cultura aperta. Dopo due anni di pausa sabato 22 ottobre 2022, a Cagliari, si tiene il Linux Day, in contemporanea in varie città italiane.

La diciannovesima edizione, organizzata dal GULCh (Gruppo Utenti Linux Cagliari), sarà ospitata

nell’Aula multimediale dell’I.I.S Dionigi Scano, dalle 9 alle 13, (in via Cesare Cabras a Monserrato) a ingresso libero.

Saranno affrontati:

scenari ritenuti impossibili (come vivere senza Google),

lo stato dell’arte della didattica a distanza,

la necessità della privacy,

le avanguardie della sistemistica che appassioneranno i tecnici e i neofiti.

Tutti temi di alto interesse per i moltissimi giovani che, accanto agli esperti, parteciperanno alla giornata di conferenze e seminari dedicata a Linux e ai sistemi informatici Open Source/FLOSS si propone di far conoscere Linux e il software libero ai neofiti e di approfondire alcune tematiche con gli esperti.

DETTAGLIO DEL PROGRAMMA

Dopo la presentazione della manifestazione, a cura di Dario Fadda, Fabrizio Gianneschi parlerà di Vivere senza Google, per capire se, in una società dove il “potere digitale” è concentrato nelle mani di pochissimi, sia ancora possibile andare controcorrente, e liberarsi del guinzaglio dorato dei vari Google, Amazon e Meta.

A seguire Massimiliano Dessì introdurrà il primo talk tecnico, dedicato a Real World Kubernetes Controller, e mostrerà cosa siano e che problema risolvano i Controller Kubernetes, esaminando in particolare tre diversi Controller Open source realizzati dall’ ingegneria Red Hat per vari utilizzi.

Si prosegue con Stefano Sabatini, che in Introduzione a Rust fornirà una breve panoramica sui principi alla base di questo linguaggio, con una introduzione alla sintassi e agli strumenti usati per la compilazione di codice.

Si ritorna a temi più generali con Giovanni Battista Gallus, che parlerà di Didattica digitale, software libero e privacy, ripercorrendo le soluzioni emergenziali che sono state utilizzate durante il periodo pandemico, e che sono consistite quasi invariabilmente in piattaforme proprietarie, gestite dalle più importanti multinazionali, non progettate per le esigenze delle scuole e dei minori.

Ci si chiederà quali siano i rischi per la privacy degli studenti (e dei docenti), e quali siano le soluzioni alternative.

Chiude la giornata un altro talk tecnico di Massimiliano Dessì, CEKit Container image creation tool:

si mostrerà come creare in maniera avanzata i container docker usando CEKit, che permette di poter creare in maniera modulare e testabile immagini docker complesse

GULCh

GULCh (Gruppo Utenti Linux Cagliari) – Il Gruppo Utenti Linux di Cagliari (GULCh) è un’associazione informale senza scopo di lucro, che dal 1996 promuove la diffusione e la conoscenza di GNU/Linux favorendo al contempo l’aggregazione e lo scambio di esperienze tra persone unite dall’amicizia e dalla stima reciproca.

LINUX

LINUX (Fonte: www.linux.it) – Linux, o più precisamente GNU/Linux, è un sistema operativo, ovvero quell’insieme di programmi essenziali per far funzionare il computer e farci qualcosa di utile o divertente.

E’ una alternativa a Windows e a MacOS, e può essere installato al loro posto (o insieme, sullo stesso computer).

Più in generale Linux è il primo rappresentante del software cosiddetto “libero” (“freesoftware”, in inglese), ovvero quel software che viene distribuito con una licenza che ne permette non solo l’utilizzo da parte di chiunque ed in qualsiasi circostanza ma anche la modifica, la copia e l’analisi.

La Italian Linux Society e il Linux Day

Il Linux Day è una manifestazione nazionale articolata in eventi locali che ha lo scopo di promuovere Linux e il software libero.

Il Linux Day è promosso da ILS (Italian Linux Society) e organizzato localmente dai LUG italiani e dagli altri gruppi che condividono le finalità della manifestazione.

La responsabilità dei singoli eventi locali è lasciata ai rispettivi gruppi organizzatori, che hanno libertà di scelta per quanto riguarda i dettagli delle iniziative locali, nel rispetto delle linee guida generali della manifestazione.

La prima edizione del Linux Day si è tenuta il 1 dicembre 2001 in circa quaranta città sparse su tutto il territorio nazionale.

Il numero è notevolmente cresciuto negli anni divenendo ormai un appuntamento immancabile nel panorama del software libero italiano.

Appuntamento Sabato 22 Ottobre 2022 dalle 9:00 alle 13.00 presso l’I.I.S. Dionigi Scano – Aula Multimediale, Via Cesare Cabras, Monserrato.

LINK AL PROGRAMMA DEL LINUX DAY: https://bit.ly/3D8l0OQ