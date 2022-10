Legambiente: giovedì 14 ottobre “Puliamo il mondo”

PULIAMO IL MONDO /

per un clima di pace

Iniziativa Legambiente ed ecovolontari ft Forum degli Studenti Unissima

Alghero giovedì 14 ottobre

Perimetro terreno Legambiente famiglia Abbado

Metti insieme una giornata di metà ottobre (giovedì 14), uno dei luoghi più belli dell’intero nord Sardegna, la spiaggia del Lazzaretto di Alghero, un terreno di proprietà della famiglia Abbado che di per sé racconta una storia d’amore per la terra e d’arte e di vera famiglia, un’Associazione sostenibile lungimirante e convinta come Legambiente, un intento condiviso e il potere del futuro, quello custodito fra le mani dei giovani del Forum degli Studenti dell’Università di Sassari.

Miscelando il tuto si ottiene la giornata perfetta per dare forma vita e sostanza all’iniziativa “Puliamo il mondo / per un clima di pace“.

“Una mattinata di pulizia dedicata alla spiaggia e al litorale in genere, per ridare respiro ad uno splendido angolo di paradiso naturalistico troppo spesso violato e abusato dall’abbandono indiscriminato di rifiuti –

spiega Michele Meloni, Legambiente -.

Per il trentennale di Puliamo il Mondo non potevamo trovare modo migliore di celebrare l’evento:

lo faremo con la prima attività messa in campo di concerto con studenti e studentesse del Forum delle Associazioni Uniss.

Da loro sono arrivati un grande supporto e nuovi stimoli, funzionali al trasmettere un messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente che ci circonda”.

Al termine della mattinata l’Associazione Corollario, ospite del Forum delle Associazioni studentesche, si esibirà con il suo coro: il modo migliore per amplificare e promuovere a voce piena il messaggio di Legambiente.