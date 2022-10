Lega Pro: Insieme a Coldiretti per valorizzare le eccellenze italiane

Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, augura buon lavoro alla neo-presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Andrea Abodi e Francesco Lollobrigida.

“Auguro “buon lavoro“ a Giorgia Meloni ed estendo lo stesso augurio ad Andrea Abodi ministro dello sport e a Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura e sovranità alimentare.

Mi permetto di fare un appello alla presidente Giorgia Meloni: noi rappresentiamo qui il calcio dei Comuni d’Italia con la “Campagna Amica” e Coldiretti per esaltare le eccellenze italiane, il cibo italiano, i prodotti delle campagne italiane, il calcio dei valori, del territorio e del sociale. Percorreremo insieme le sessanta Citta italiane, sedi dei club della Serie C.

Oggi, da Sassari, in occasione del derby della Sardegna Torres Sassari-Olbia, lanciamo la raccolta delle firme negli stadi contro il “cibo sintetico”.

Una iattura se vincesse un progetto che uccide qualità , lavoro, eccellenze. A Sassari, in Sardegna, per fare un esempio, scomparirebbe un piatto eccezionale, unico, la “Cannaculu”, perdendo storia e qualità. Qualcuno ha ironizzato sul Ministero “sovranità alimentare”. A noi sembra estremamente significativo aver raccolto l’idea di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti.

Cara Presidente Meloni, le rinnoviamo gli auguri di buon lavoro e, certo che lo farà pensi a chi spesso, nel silenzio lotta per valorizzare le eccellenze dell’Italia e lo fa anche per lasciarle in eredità ai figli ed ai nipoti. Ce la faremo perché l’Italia è un paese meraviglioso e bisogna puntare sulla valorizzazione delle nostre eccellenze.”