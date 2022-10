Le ultime sulla cronaca nel cagliaritano

Le ultime sulla cronaca nel cagliaritano – Ieri ad Assemini nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai carabinieri della compagnia di Cagliari, questi hanno proceduto al controllo della circolazione stradale in quel Comune, contestando quattro infrazioni al codice della strada, tra cui una guida senza patente con contestuale sequestro amministrativo dell’autovettura.

Le ultime sulla cronaca nel cagliaritano – Gli stessi militari hanno poi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, una giovane del luogo incensurata, titolare di un esercizio pubblico.

A seguito di perquisizione avvenuta presso il locale di sua pertinenza, la ragazza è stata trovata in possesso di un artifizio pirotecnico di natura illegale, confezionato artigianalmente, avente il peso di 150 grammi ed è stata anche sanzionata per il possesso di dodici stecche di sigarette prive del marchio del Monopolio di Stato, nonché di 8 kg di alimenti totalmente privi di tracciabilità.

L’artificio pirotecnico, le stecche di sigarette e gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro.

L’artifizio è stato preso in consegna dagli artificieri della Seconda Sezione del Nucleo

Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari che lo hanno messo in sicurezza.

Ieri a Villacidro, a conclusione di un’attività d’indagine posta in essere quale sviluppo di una denuncia querela presentata ai militari da una cinquantenne impiegata del luogo, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, un ventiquattrenne napoletano, residente a Livorno, molto noto per precedenti vicende giudiziarie e una cinquantacinquenne svizzera di origine italiana, residente in Provincia di Cosenza.

L’attività di indagine compiuta attraverso il tracciamento bancario del flusso del denaro ha permesso di acquisire gravi elementi di colpevolezza nei confronti dei due che, in concorso tra loro, dopo aver pubblicizzato su un sito internet specializzato la proposta di vendita di un trattore in seconda mano, con artifizi e raggiri erano riusciti a convincere telefonicamente l’uomo, che si era proposto per l’acquisto, ad anticipare la somma di 5500€ quale parziale contropartita per la vendita del mezzo pesante.

Il veicolo non è mai giunto in Sardegna se non in foto e i due soggetti denunciati hanno immediatamente provveduto alla chiusura del conto corrente sul quale il bonifico era pervenuto, scomparendo infine dal sito web.

Ieri a Selargius, al termine di tutta una serie di accertamenti scaturiti da alcuni tentativi di furto dei quali uno andato a segno nel centro abitato di Selargius, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per i tentativi di furto ed il furto in abitazione, un ventottenne residente a Cagliari, pescatore, molto noto alle forze dell’ordine.

In particolare i militari operanti, grazie all’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza privata presenti nell’area dei reati, hanno raccolto nei confronti dell’uomo inequivocabili elementi di responsabilità quale materiale esecutore dei delitti in questione, tutti perpetrati a Selargius il 24 ottobre scorso in pregiudizio di alcuni esercizi commerciali del luogo.