Le tartarughe ripopolano le nostre spiagge ma gli uccelli migrano sempre più lontano, perché i posti caldi per loro sono diventati troppo caldi. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, raccontano in questo servizio una notizia positiva e una negativa per il benessere del nostro ambiente e degli animali.

