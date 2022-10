Lazio: torna “Vocalist” VII

E’ andata in scena a Roviano (RM) la kermesse musicale “ Vocalist 2022 ” ideata dal patron Roberto Barone, arrivata al traguardo della settima edizione

Lazio: torna “Vocalist” VII- Protagonisti, come sempre, adolescenti, giovani e adulti che condividono la forte passione per la musica, utilizzata come “mezzo di unione” ed occasione per stimolare il talento, la creatività e la voglia di mettersi in gioco. Una serata, all’insegna del divertimento, presentata dall’attore e autore, oltre che conduttore radio e tv da Paciullo (attore-autore-conduttore radio e tv). Una gara emozionante guidata dalla giuria, composta dal Maestro Roberto Russo, produttore e arrangiatore, dell’attore, doppiatore e cantautore Angelo Sorino, dalla cantante Laura Fantauzzo, dalla musicista e cantautrice Irene Sturabottie dalla musicista Veronica Oliva.