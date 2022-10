Lavoro clinico in co-terapia: formazione per psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri

Lavoro clinico in co-terapia: un campo relazionale condiviso”: e’ il tema del corso di formazione organizzato dalla Asl di Sassari e che punta a fornire strumenti pratico-clinici a psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri all’interno di un ambiente che permetta ai partecipanti di acquisire nuove competenze che consentano agli operatori di lavorare in situazioni complesse (paziente, coppia, famiglia o gruppo), anche in lavori di coppia.

Il corso, organizzato dalla Struttura complessa di Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo di Ares e dal Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (Spdc) della Asl di Sassari, si svolgerà in due moduli il 24 e 25 ottobre e 21e 22 novembre 2022, presso l’ex Ospedale San Camillo di Sassari (scala A, III piano).

“Avere la possibilità di lavorare in coppia, anche tra professionisti di differenti servizi, permette di allargare gli orizzonti ermeneutici nella logica di una maggiore inclusività tra servizi diversi e modalità operative differenti, senza perdere lo sguardo sul contesto clinico grazie alla co-presenza di un altro terapeuta”, spiega Donato Posadinu, Direttore del Spdc di Sassari.

Il corso sarà condotto dal psicoterapeuta Sergio Guido La Rosa, formatore di fama internazionale; ha una durata complessiva di 32 ore, e’ accreditato Ecm ed è rivolto ai dipendenti della Asl di Sassari, delle altre Aziende Sanitarie regionali e a professionisti esterni.

