“L’altra Visione”, rassegna cinematografica sul sociale a Serramanna

Parte a Serramanna l’iniziativa dal titolo “L’altra Visione”, rassegna cinematografica dedicata a tematiche sociali che si tiene presso il Montegranatico, promossa dall’Associazione Studentesca Universitaria Unica Radio. Una sette giorni di proiezioni serali con inizio alle ore 19.30, oppure alle ore 21 in base al programma, che vedrà la comunità di Serramanna in una serie di momenti di confronto e scoperta delle produzioni cinematografiche minori non presenti nei circuiti di main stream. “L’altra Visione” è un importante tassello della programmazione culturale del territorio che ha ricevuto il patrocinio gratuito dal Comune di Serramanna. La rassegna è l’occasione per una riflessione sul mondo che ci circonda per stimolare quindi un dibattito e il confronto con il pubblico e, soprattutto, una ricerca per una proposta cinematografica di qualità su un filone che non trova generalmente spazio all’interno della programmazione nelle sale. Tra i temi presentati una riflessione sulla religione, le ideologie politiche, le dipendenze e la salute mentale. I film sono proiettati per la prima volta in Italia, proposti in lingua originale con sottotitolati in italiano. In programma undici film di altrettanti registi stranieri come Jonah Hill, Bertrand Bonello, Juuso Laatio e Jukka Vidgren ma anche David Wnendt e Katrin Gebbe, giusto per citarne qualcuno che hanno come minimo comune denominatore l’affrontare nelle loro pellicole tematiche sociali tuttora attuali. L’ingresso è gratuito, si consiglia la visione ad un pubblico adulto. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Studentesca Universitaria Unica Radio con il contributo della Regione Sardegna e il patrocinio gratuito del Comune di Serramanna