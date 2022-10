Laboratori sold out per Su Mortu Mortu – il nostro Halloween

Laboratori sold out a Sassari per Su Mortu Mortu – il nostro Halloween. Entra nel vivo lunedì 31 ottobre alle 18 il progetto di storytelling teatrale “Racconti erranti” che presenta “Su Mortu Mortu” diventato ormai un’istituzione per la città.

L’attesissimo evento alla sua VII edizione è organizzato dalle associazioni Tusitala storytelling e Il Corso con la direzione artistica di Monica De Murtas e il patrocinio e contributo del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.

Dopo il sold out dei laboratori organizzati alla Pinacoteca Nazionale e alla libreria Dessì la festa aperta a tutti: grandi e piccini, è fissata per lunedì 31 ottobre alle 18. Appuntamento davanti alla Libreria Dessì di largo Cavallotti che si trasformerà per l’occasione in un luogo spettrale infestato da mostri terrificanti.

Babborcu e Maschinganna la Mamma del sole e la Mamma del freddo, Jack Skeleton, Sally, Lady Steampunk e tanti altri partiranno dalla libreria per poi attraversare il centro storico trasformandolo in un teatro a cielo aperto con e che animeranno le vie e le vetrine e presenteranno al pubblico i personaggi fantastici, cupi e mostruosi della tradizione sarda e di quella anglosassone. A partire dalle 18,15 performer, musica diffusa, animazione e caramelle per tutti in via Luzzatti e Corso Vittorio Emanuele..

Ritorna a grande richiesta il tunnel dell’orrore di via Cetti che sarà infestato dalle 18,30 alle 20.

Dalle 20 alle 22 il corteo di su Mortu Mortu percorrerà via Cetti e si concluderà in piazza Tola per la grande festa conclusiva con figuranti, musica diffusa, disegno luci di Tony Grandi e nebbia artificiale in perfetto stile Transilvania. E poi naturalmente saranno tante le proposte gastronomiche di bar e ristoranti della piazza.

Costumi di Fabio Loi, ABC animazione , trucco Animabimbi Magorì luci Tony Grandi.