Dalla mano di Stefania Zambrano, la Puglia festeggerà la prima Unione Civile LGBTQI+

“Dalla mano di Stefania Zambrano, la Puglia festeggerà la prima Unione Civile LGBTQI+” È un onore fornirvi questa grande notizia, un fatto dal quale il titolo parla da sé, un momento che segnerà la storia in Italia, e che aprirà le porte a nuove esperienze per le coppie che compongono la comunità LGBTQI+ in Italia. Per la prima volta nell’intera storia del Paese, una donna transgender sarà l’incaricata di officiare l’unione civile tra una coppia composta da un’altra donna transgender e un uomo cisgender. advertisement

Stefania Zambrano officerà l’unione Non poteva essere altra persona la madrina ad officiare tale unione che Stefania Zambrano, una donna trans di origine napoletana, nota attrice e direttrice d’uno dei concorsi di più fama nazionale e internazionale, il Miss Trans Europa;

da sempre caratterizzata dalla lotta per rivendicare i diritti della comunità LGBT nella sua regione così come nell’intero Paese, e che è riuscita a raggiungere dei grandi traguardi che l’hanno portata a far parte anche della storia italiana e del suo progresso a favore della comunità sessualmente diversa. Nel Comune di Foggia, precisamente questo sabato 08 ottobre 2022, alle 11:30 del mattino, sarà Stefania la responsabile che per la prima volta nella storia, investita di autorità, ammanetterà la felice coppia composta da Jessika Di Biase e Angelo De Novellis.

Jessika Di Biase e Angelo De Novellis

Jessica, artista, cantante, con una traiettoria realmente impeccabile, darà un’altro un grande passo avanti nella sua vita.

Jessica & Angelo si uniranno finalmente all’unisono Sì davanti alle autorità italiane, davanti al mondo, e soprattutto davanti alla comunità LGBT.

Con questo importante passo non solo confermeranno il loro amore, ma suggelleranno la loro unione per mostrare al mondo che ogni sogno può diventare realtà.

In Italia e nel mondo le unioni civili celebrate dalla comunità LGBT continuano ad essere presi di mira da organizzazioni, governi e altre istituzioni che non finiscono per accettare che basta amarsi per potersi unire in santa pace.

Alcune dichiarazioni di Stefania Zambrano

È per questo che Stefania Zambrano, come tante altre persone che compongono la comunità LGBT italiana, continua a lottare, difendendo sempre il diritto che ci riguarda come esseri umani, un diritto che si riafferma nell’amore e nella decisione di unirsi civilmente . “Ogni passo è stato difficile, ogni azione ha avuto una reazione, e con essa le sue conseguenze;

ma non ci siamo arresi, ed è proprio in momenti come questo che riacquistiamo la voglia di andare avanti, di conquistare molto di più e di continuare ad offrire speranza e mostrare l’amore che ci portiamo dentro…”

sono parole che Stefania condivide davanti all’immensa gioia e allegria che la travolge in questo momento. “Sono sicura che oltre a fare la storia, questo momento sta aprendo un percorso dove ci sono molte più coppie che continueranno a camminare insieme, e che continueranno a costruire le strade di un futuro sicuro per le prossime generazioni”. In Piccole Magazine condividiamo questo storico traguardo con grande gioia, ringraziando Stefania Zambrano per continuare ad essere uno standarte nella comunità LGBT, per continuare a far parte dei sogni e della realtà di tante persone.

Celebrazioni

A Jessica & Angelo, auguri!!!! Tante congratulazioni!!!!

tanto amore e tanti altri sogni che diventano realtà, che l’amore che li ha uniti continui a fiorire ogni giorno dopo di che ci sia confermato e scritto nella storia questo prossimo sabato 08 ottobre 2022 nella comunità di Foggia, Puglia . E dopo questa bella unione, si svolgerà proprio la celebrazione allo style pugliese, che non poteva mancare:

si incontreranno musici neomelodici, artisti, personaggi, e bel divertimento per ricordare e provare la meravigliosa gioia della vita con una serata che non solo sarà indimenticabile pe Jessica e Angelo, ma per tutti quelli che condivideranno quello storico momento dedicato all’amore.