La Grande Prosa e Danza al Teatro Massimo di Cagliari: campagna abbonamenti Stagione 2022-2023

Prosegue la campagna abbonamenti per la Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa e Danza al Teatro Massimo di Cagliari organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna:

undici titoli in cartellone da novembre ad aprile con i grandi protagonisti della scena tra immortali capolavori, classici del Novecento e pièces originali con incursioni nel nouveau cirque e quattro raffinate e seducenti coreografie tra gennaio e aprile per una vetrina della danza classica e contemporanea di respiro internazionale.

advertisement

Undici titoli da novembre ad aprile

Si parte con “Hamlet” da William Shakespeare, con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio (9-13 novembre);

poi la prima nazionale de “Il Compleanno” (The Birthday Party) di Harold Pinter con Maddalena Crippa, per la regia di Peter Stein (23-27 novembre), Daniel Pennac insieme con Pako Ioffredo e Demi Licata per un viaggio “Dal Sogno alla Scena” (7-11 dicembre);

e ancora “Il marito invisibile” di Edoardo Erba con Maria Amelia Monti e Marina Massironi (4-8 gennaio) per una riflessione sull’amore e le nuove solitudini.

Dopo “La Tempesta” shakespeariana nella mise en scène visionaria di Alessandro Serra (il regista del “Macbettu”, 11-15 gennaio), Remo Girone interpreta “Il cacciatore di nazisti / L’avventurosa vita di Simon Wiesenthal” (1-5 febbraio) con drammaturgia e regia di Giorgio Gallione, debutta in prima nazionale “Mille” di Andrea Muzzi con Ninni Bruschetta e Annagaia Marchioro (15-19 febbraio);

poi un intenso ritratto d’artista con “La divina Sarah” di Eric-Emmanuel Schmitt con Lucrezia Lante della Rovere e Stefano Santospago (1-5 marzo).

Il genio di Molière per “Il malato immaginario” con Emilio Solfrizzi (15-19 marzo), due favolosi clowns in “Glob” de Les Foutoukours e infine l’irresistibile “Boston Marriage” di David Mamet con Maria Paiato e Mariangela Granelli insieme con Ludovica D’Auria (29 marzo-2 aprile), per un feroce e travolgente duello verbale.

La danza

La Danza al Massimo inizia con l’Ukraina Gran Gala Ballet (21-22 gennaio) tra classici sulle punte e creazioni contemporanee, poi “La Danse / Bolero” di Roni Koresh (11-12 febbraio), “Astor – Un secolo di Tango” del Balletto di Roma (11-12 marzo) e “Don Juan” di Johan Inger per Aterballetto (15-16 aprile) sul mito dell’eterno seduttore.

La Biglietteria del Teatro Massimo di Cagliari sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.

Per informazioni: biglietteria@cedacsardegna.it – cell. 3454894565 – www.cedacsardegna.it