La festa di Su mortu mortu nei musei della DRM- Caccia al tesoro e laboratori per i bambini – Appuntamento a Sassari, in Pinacoteca il 29 ottobre, e al Museo Sanna il 2 novembre 2022

La festa di Su mortu mortu nei Musei della Direzione regionale Sardegna

Caccia al tesoro: Incantesimi e misteri. Paurosissima caccia al tesoro tra le opere d’arte.

Pinacoteca Nazionale di Sassari

Sabato 29 ottobre 2022, dalle 10.30 e dalle 17.00

Visita e caccia al tesoro: Un museo da paura

Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” – Sassari

Mercoledì 2 novembre, dalle 10.30 alle 12.30

La festa di Su mortu mortu

Per la Festa di Ognissanti e la commemorazione dei Defunti, in Sardegna caratterizzata dalla tradizionale festa di Su mortu mortu, saranno i bambini i protagonisti delle iniziative proposte in Pinacoteca e al Museo Sanna di Sassari.

Tra streghe, fantasmi e ragnatele, una caccia al tesoro e laboratori per giocare e imparare in modo creativo attraverso la ricerca di dipinto in dipinto, di reperto in reperto, che racconta, in modo divertente, le opere d’arte con l’obiettivo di coinvolgere i bambini sul tema in modo dissacrante.

Incantesimi e misteri. Paurosissima caccia al tesoro tra le opere d’arte

Sabato 29 ottobre 2022, in collaborazione con “Associazione Il Corso” e “Racconti erranti”, la Pinacoteca Nazionale di Sassari organizza Incantesimi e misteri. Paurosissima caccia al tesoro tra le opere d’arte.

I bambini saranno i protagonisti di una caccia al tesoro ‘paurosissima’ che prevede due laboratori differenti, che verranno presentati e replicati la mattina e il pomeriggio:

Il fantasma malandrino, dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni, alle 10.30 e alle 17.30.

Caccia alle streghe, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, alle 11.00 e alle 17.00.

Per partecipare ai laboratori è obbligatoria la prenotazione ai seguenti recapiti:

drm-sar.pinacoteca.sassari@cultura.gov.it o al numero 079 231560

Un museo da paura

Mercoledì 2 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, il Museo Nazionale “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari si trasformerà in Un museo da paura con una giornata dedicata ai più piccoli per scoprire i reperti più spaventosi.

Il programma prevede una visita-caccia al tesoro che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani visitatori a uno dei temi più importanti dell’archeologia e della tradizione etnografica: la sfera funeraria. Antichi riti e usanze, edifici e sculture raccontano il rapporto dell’Uomo con l’Aldilà.

L’attività è rivolta ai bambini dai 7 agli 11 anni che dovranno essere accompagnati da un adulto.

La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata tramite l’invio di un’email, entro sabato 29 ottobre al seguente indirizzo:

drm-sar.museoarcheoss.prenotazioni@cultura.gov.it

Per ulteriori informazioni

