ITF Pro Circuit, Santa Margherita di Pula: quarta settimana dei tornei Internazionali

Proseguono in Sardegna, sotto l’egida organizzativa della ASD Forte Village Sports Academy, i tornei Internazionali Itf Pro Circuit, ospitati nei campi in terra battuta del tennis Club del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula dal 12 Settembre al 23 Ottobre

Nel torneo maschile (montepremi 25mila dollari), terza finale raggiunta in altrettanti tornei disputati per il 24enne torinese Edoardo Lavagno. Stavolta, a stoppare la testa di serie numero 5 (364 della classifica mondiale), a un passo dalla vittoria, è stato il tedesco Timo Stodder (numero 6 del tabellone e 413 Atp) impostosi per 6-4, 2-6, 6-4.

Nel femminile (montepremi 25mila dollari), dopo nove match vinti consecutivamente su questi campi si ferma la striscia di imbattibilità dell’elvetica Ylena In-Albon. La testandi serie numero 1 (e 156 Wta) ha perso 6-1, 7-5 in finale contro la svedese Caijsa Wild Hennemann, tennista non compresa tra le teste di serie (347 WTA).

Nel doppio, finali amare per i colori azzurri: nel maschile Federico Campana e Leonardo Malgaroli sono stati sconfitti 6-1, 6-1 dal lettone Mikelis Libletis e dal già citato Stodder, che ha timbrato la sua personale doppietta.

Nel femminile, Camilla Rosatello e Aurora Zantedeschi hanno perso 7-6(1), 6-4 contro la statunitense Jessie Aney e della greca Sapfo Sakellaridi.

Oggi iniziano le qualificazioni dell’Itf Combined 10: torneo maschile subito in campo, mentre il femminile scatta, come da tradizione, un giorno dopo.

Nel tabellone principale femminile presente la campana Nuria Brancaccio, tesserata per il Tc Cagliari.

Nelle qualificazioni maschili giocano due atleti “sardi”. Alberto Sanna (Tc Cagliari) sfida il polacco Michal Dembek (1007 Atp), numero 11 del tabellone cadetto; il siciliano Giuseppe La Vela, tesserato per il Tc Terranova Olbia, se la vedrà con il numero 4, il francese Lucas Bouquet.

Il tabellone di qualificazione femminile verrà allestito nelle prossime ore. Sicura la presenza delle wild card del Tc Cagliari Beatrice Zucca e Sara Festa, rispettivamente vincitrice e finalista del Tc Cagliari to Pula.