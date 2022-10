Interreligiosità e amicizia: i Ministri Volontari di Scientology sanificano la moschea di via del Collegio a Cagliari.

Interreligiosità e amicizia: i Ministri Volontari di Scientology sanificano la moschea di via del Collegio a Cagliari.

Interreligiosità e amicizia – Il pomeriggio di sabato 1 ottobre ha visto i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology continuare il servizio di sanificazione delle moschee in segno di amicizia nei confronti dei fedeli Musulmani.

La sanificazione è avvenuta nella moschea di Cagliari, via del Collegio, sono intervenuti 5 volontari e con loro c’era l’assistente dell’Imam che ha mostrato l’apprezzamento per lo spirito di amicizia con cui si è svolta l’iniziativa.

Il progetto della sanificazione delle moschee da parte dei Ministri Volontari di Scientology è arrivato in Sardegna dopo aver preso piede a livello nazionale e con quella di oggi le moschee sanificate sono nell’ordine di 100 in tutta la nazione, è stata la terza in Sardegna.

Si tratta di una forma di dialogo interreligioso che non si ferma alla stretta di mano ma rafforza l’amicizia favorendo la sicurezza nella preghiera per gli amici musulmani affinché possano tornare alla moschea dopo un trattamento specifico contro batteri e virus dannosi.

Di certo quelli che viviamo sono tempi in cui sia amicizia che un ambiente libero da batteri e virus dannosi sono proprio quanto serve.

Come ulteriore segno di amicizia, i volontari hanno voluto omaggiare la moschea mettendo a disposizione dei fedeli alcune decine di copie del libro La Via della Felicità di L. Ron Hubbard appositamente stampati in lingua araba.

Una guida al buon senso che, tra i precetti contenuti al suo interno, contiene anche “rispetta la fede religiosa altrui”.

Indubbia fonte di ispirazione per i volontari che hanno pensato di effettuare le sanificazioni proprio per favorire la frequenza alla moschea con maggior sicurezza per la salute dei fedeli.