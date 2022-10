Insulæ Lab presenta il Nugara Trio a Berchidda

Insulæ Lab – Centro di Produzione Musica presenta Nugara Trio alle H 19 domenica 30 ottobre al Cinema Teatro Santa Croce, piazza del Popolo (Berchidda)

La domenica griffata Insulae Lab, a Berchidda, ha stavolta il volto – o meglio i volti – del Nugara Trio, ensemble composto da Francesco Negri, Viden Spassov e Francesco Parsi che da graditissimi ospiti del progetto si regaleranno alla platea alle ore 19 del 30 ottobre 2022, sul palco del cinema teatro Santa Croce in piazza del Popolo.

Insulae Lab, parallelamente alle floride e suggestive attività legate alla produzione, porta avanti con entusiasmo un “programma di ospitalità” ricollegabile a progetti artistici esterni che però, ovviamente, trovano terreno fertile ed ampio spazio sul palcoscenico dell’iniziativa. Fra i tanti, non poteva mancare il Nugara Trio, nuovo power jazz formato da tre giovani musicisti vincitori della borsa di studio destinata ai migliori allievi ai Seminari e Festival Nuoro Jazz, edizione 2021.

La loro musica è la soluzione dell’equazione naturale che va a mixare sonorità moderne all’anima più traditional del jazz intrisa però di influenze che arrivano a toccare anche la musica classica e il rock. Un arcobaleno musicale e armonico che compare sul cielo di Sardegna, a Berchidda – piccola capitale sarda del jazz e patria natale di Paolo Fresu che di Insulæ Lab è direttore artistico – grazie d una idea cui l’Associazione Time in Jazz ha donato impegno ed attenzione, linfa e cure che hanno dato sostanza e forma al primo centro di produzione del jazz e della creatività artistica del Mediterraneo.

advertisement

Biografie

Nugara Trio è il risultato dell’unione di tre persone con storie e trascorsi diversi, che si sono ritrovate insieme unite da quell’incontrollabile e pulsante desiderio di ricerca e devozione musicale che ha fatto incrociare le loro strade proprio ai seminari di Nuoro Jazz. La musica del Trio è quindi l’equivalente di un’unione pressoché naturale che vede sonorità moderne fondersi all’anima più traditional del Jazz con influenze che toccano per certi aspetti la musica classica e il rock.

Dopo il debutto in live stream dagli studi TMC di Biella, i Nugara Trio si sono esibiti in diversi concerti durante l’estate 2022 sino ad esibirsi il 29 Agosto con il concerto sul palco principale del Festival di Nuoro Jazz.

Francesco Negri nasce nel 1995, inizia lo studio del pianoforte in giovane età e si diploma con lode in Pianoforte Jazz al Conservatorio Paganini di Genova con il Maestro Andrea Pozza. Ha esperienze in vari generi musicali come il rock, la musica elettronica e NeoSoul.

Nel 2019 e nel 2021 partecipa al “Gezmataz Festival” e all’International Jazz day” con i “Carujazz”. Nel 2019 entra a far parte dei “Bop Rebels”, quintetto jazz dalle solide fondamenta hardbop che esegue anche brani composti appositamente dal pianista. Nel 2021 si è esibito tre volte presso l’emittente TV PrimoCanale. Nel 2022 è finalista al prestigioso premio nazionale “Chicco Bettinardi” nella sezione “gruppi” e vince la borsa di studio dei migliori allievi a “Nuoro Jazz” studiando con il Maestro Dado Moroni.

Viden Spassov, contrabbassista e bassista elettrico, si laurea con il massimo dei voti presso il conservatorio di Aosta. Ha iniziato a studiare contrabbasso classico con E. Ferraris, perfezionandosi con G. Ettorre presso la scuola Chigiana di Siena.

In ambito jazzistico ha avuto la possibilità di suonare e studiare con nomi prestigiosi quali A. Faraò, R. Gatto, Paolino dalla Porta, Dario Deidda e tuttora continua a studiare con Furio di Castri. Ha inciso dischi con nomi del jazz quali Anais Drago, Andrea Manzoni, Giulia Damico con i quali ha suonato in alcuni dei maggiori festival jazz italiani, tra cui Torino Jazz Festival, Fano Jazz Festival, Bollate Jazz festival, Lucca Jazz Festival, Aquila Jazz, Canal Street Festival, Bergamo Jazz Festival, Perinaldo Festival e ha partecipato in tournée in giro per il mondo toccando palchi in Cina, India, Norvegia, Repubblica Ceca, Romania, Bulgaria.

Francesco Parsi – Classe 2001, allievo di Claudio Sbrolli e Stefano Bagnoli, dal 2020 vive a L’Aia dove frequenta il corso di batteria jazz al prestigioso Royal Conservatory of The Hague.

Vincitore della borsa di studio come migliore allievo ai seminari di Nuoro Jazz 2021 e selezionato nello stesso anno per la residenza artistica al Saint Louis College of Music di Roma, ha al suo attivo collaborazioni con l’Orchestra da Camera Fiorentina e si esibisce in Italia, Olanda, Danimarca e Finlandia in formazioni europee composte da giovani talenti del jazz.