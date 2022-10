Dalla notte scorsa quattro squadre di Vigili del fuoco sono al lavoro a Scafati, in provincia di Salerno, presso il presidio ospedaliero “Mauro Scarlato”, per un incendio che ha interessato il reparto farmaceutico al terzo piano della struttura. Evacuati precauzionalmente alcuni pazienti del primo piano e del terzo, trasferiti in un’altra ala dell’edificio. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. vbo/gsl