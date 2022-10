In partenza dalla Sardegna il tour di “Viaggio nella Musica d’Autore”

In partenza dalla Sardegna il tour di “Viaggio nella Musica d’Autore”

Proseguono, oltre i confini isolani, i tour organizzati dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno che rinforza ancora una volta l’entusiasmo e la determinazione di esportare in tutta Italia e all’estero, la cultura sarda con le sue eccellenze artistiche e produttive.

Le iniziative permettono inoltre di costruire e potenziare reti sempre più fitte di collaborazioni con partner importanti:

espandendo scambi, confronti ed esperienze con realtà culturali diverse.

“Viaggio nella Musica d’Autore”

Così il live “Viaggio nella Musica d’Autore” sarà protagonista di imperdibili serate il 21 Ottobre alle ore 18.00 a Palermo presso la Modern Music Academy in Via Marchese di Villabianca,82;

il 22 Ottobre alle ore 21.00 a Torre A Mare (BA) negli spazi del On Off Stutalacapa in Via Garibaldi,7;

e infine, il 23 Ottobre alle ore 17.00 a Bari presso il Mast in Via Edmondo De Amicis,31. Interpreti del live “Viaggio nella Musica d’Autore” Giuseppina Murgia Onnis (voce), Enrico Atzeni (pianoforte) e Gianluca Podda (chitarra) che presenteranno un vero e proprio racconto sonoro, esplorando i più accattivanti repertori dei cantautori italiani “storici” (De Andrè, Dalla, Tenco ecc.);

e i “moderni” (Ermal Meta, Bersani, Cremonini ecc.) senza tralasciare quella che è la produzione internazionale, da Chico Buarque a Consuelo Velàsquez.

Una chitarra, una voce e un pianoforte, magicamente incastonati in pregevoli location, per far rivivere nel pubblico, le stesse emozioni che generazioni di ascoltatori hanno provato.

Oltre un’ora di canzoni, aneddoti e curiosità

Oltre un’ora di canzoni, aneddoti e curiosità sulla produzione artistica di autori nei quali è inscindibile il rapporto tra arte e vita. La tournée è realizzata con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo Sport e del MIC Direzione Generale dello Spettacolo. advertisement

Vanta inoltre la preziosa collaborazione della Music Academy di Isili che ad oggi oggi rappresenta una delle realtà didattiche più innovative presenti in Sardegna nel campo delle Certificazioni nell’ambito della Contemporary Popular Music.