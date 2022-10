Il concetto di piattaforma social trading: NAGA come esempio d’innovazione

Negli ultimi 10 anni, le Fintech hanno fatto un grande passo avanti nel mercato finanziario. Sebbene alcune di loro siano apparse all’inizio degli anni 2000, è stato solo alla fine dello scorso decennio che queste imprese hanno avuto un vero e proprio successo.

Il loro spirito imprenditoriale e innovativo, guidato dalla tecnologia, è stato ampiamente accolto da un pubblico sempre più insoddisfatto di alcune istituzioni tradizionali. Le aziende “classiche”, nonostante la loro digitalizzazione, hanno talvolta seguito schemi molto rigidi, al punto che la loro transizione al modello digitale ha rappresentato solo un cambiamento di approccio senza grandi innovazioni aggiuntive.

Adeguarsi alle esigenze di una società più moderna

Al contrario, le FinTech si sono concentrate maggiormente sul miglioramento dei processi, aggiungendo valore ai servizi esistenti e proponendone di nuovi all’utente. Inoltre, i loro costi ridotti si sono spesso tradotti in commissioni più basse. Le loro aree d’influenza hanno coperto quasi tutti gli ambiti del settore, come il finanziamento (con l’innovativo Crowdfunding), la consulenza, il mobile banking e le nuove forme di pagamento, la gestione delle proprie finanze (private o aziendali) e gli investimenti. Sempre in un’ottica innovativa, rendendo questi temi più accessibili e rendendo il cliente un attore più attivo, invece del ruolo passivo che aveva nelle modalità più tradizionali.

Innovare non significa solo anticipare o cambiare radicalmente il paradigma, ma risponde anche, a volte, alla capacità di adattare un servizio alle esigenze richieste da una società più moderna, che mostra altri tipi di comportamento in aspetti come, ad esempio, la comunicazione. Questo è l’approccio adottato dall’azienda tedesca NAGA. Basato su uno dei settori più importanti della finanza, quello degli investimenti, il suo progetto è definito come una piattaforma di social trading. NAGA promuove la socializzazione tra i trader sulla sua piattaforma per facilitare l’apprendimento attraverso, ad esempio, i messaggi tra i diversi utenti e lo strumento del copy trading, con il quale è possibile copiare automaticamente le operazioni e le strategie dei suoi principali investitori.

Crescita e miglioramento costanti

L’idea è quella di creare un sistema più dinamico, con sezioni di formazione gratuita che includino webinar, eBook, ecc. ma anche informazioni dettagliate per il trading sul mercato. Offrono inoltre informazioni dettagliate per il trading con oltre 1.000 asset e strumenti raggruppati spesso in categorie come criptovalute, Forex, CFD, azioni, indici, ecc… Non si tratta solo di un programma completo a disposizione dell’utente, egli ha un ruolo molto più attivo: impara, perfeziona le proprie conoscenze e le condivide. Resterà inoltre sempre sotto il controllo di un’azienda regolamentata con le relative licenze e con i più recenti strumenti di sicurezza che proteggono in questioni come la privacy, tra le altre.

Di conseguenza, NAGA Trade sta raggiungendo un pubblico molto più ampio, con oggi oltre un milione di account. Il sistema è facile da usare e personalizzabile. Ad esempio, NAGA Feed consente di ricevere notizie di interesse, oltre ai già citati contatti da parte di altri utenti. A disposizione del cliente c’è anche il supporto professionale di un account manager personale, raggiungibile via e-mail, chat o telefono, sempre in diverse lingue.

Dalla sua fondazione nel 2015, NAGA ha continuato a evolversi e ad aggiornarsi, fornendo nuove soluzioni e ottimizzando la propria applicazione per fornire un servizio migliore ai propri clienti e per poterne accedere di nuovi. Questi sono gli ideali delle aziende FinTech, che hanno la tecnologia nel loro DNA, quindi la ricerca del miglioramento e dell’innovazione sono una parte costante della loro visione. NAGA si è concentrata sull’offrire ai suoi utenti il maggior numero possibile di opzioni, consentendo loro di condividere e ampliare le proprie conoscenze. L’apertura a un pubblico più ampio fa parte della concezione del nuovo mondo della finanza governato attualmente dalle FinTech, grandiimprese destinate ad essere presenti ancora per molto.