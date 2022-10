Consumo consapevole, innovazione e sostenibilità. Come sarà il cibo del futuro e quali le soluzioni per il benessere delle persone e del pianeta? Sfide importanti per l’agroalimentare, al centro di “Taste the future”, la filosofia che caratterizza le attività del “Cirfood district”, nuovo centro di ricerca e innovazione inaugurato a Reggio Emilia.

