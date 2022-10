Iglesias, Polizia arresta tre persone per spaccio

Nella giornata di ieri gli Agenti della Squadra Volante della Polizia del Commissariato di Iglesias insieme ai colleghi della Volanti della Polizia di Carbonia durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno arrestato tre persone per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Gli Agenti, nel percorre la SP 73 hanno notato un’autovettura con tre persone a bordo riconoscendo due degli occupanti per avere precedenti di polizia in materia di stupefacenti e con l’ausilio della Volante di Carbonia il veicolo è stato fermato per un controllo.

I tre, due uomini di 24anni ed una donna di 32, sono stati accompagnati presso il Commissariato e sottoposti a perquisizione personale nella quale sono stati rinvenuti circa 16 gr di cocaina, 9 gr di eroina e altrettanta sostanza da taglio. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire la somma di 2860€ ritenuta provento dell’illecita attività, 20 flaconi di metadone e bilancini di precisione con materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

I tre sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. Nella mattinata odierna si terrà l’udienza di convalida per direttissima