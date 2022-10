“Idrogeno verde su larga scala”: giovedì 20 ottobre il webinar

La produzione di idrogeno da fonti rinnovabili rappresenta uno dei fattori chiave della decarbonizzazione del settore energetico e della diversificazione delle fonti e ad esso è riservato ampio spazio nel “Green Deal europeo” e nella “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza).

L’emergenza in corso pone, peraltro, un’ulteriore accento sulla necessità di accelerare il processo di diversificazione delle fonti energetiche e in Italia, come in Europa, si sta programmando un impiego più consistente dell’idrogeno, quale vettore energetico alternativo al gas naturale, sia nei contesti urbani, sia industriali.





Quali sono i Large Scale Hydrogen Electrolyzer e quale ruolo potranno ricoprire in futuro? Che caratteristiche e quali costi dovranno avere? Come potranno essere inseriti nella grande rete energetica europea?

Programma