I Tenores di Neoneli in tour, tra Firenze, Siena e Perugia

Il tradizionale canto a tenore della Sardegna, riconosciuto come bene immateriale dall’UNESCO già dal 2008, si presenta con una delle sue migliori interpretazioni, grazie al tour proposto dai Tenores di Neoneli nei giorni 3, 4 e 5 Novembre.

In queste tre date, infatti, il gruppo di Neoneli avrà modo di esibirsi a Firenze, a Siena e a Perugia in una tre giorni organizzata e promossa dai circoli sardi delle tre città interessate.

Per l’occasione i Tenores di Neoneli (Tonino Cau (basciu), Ivo Marras (mesuoghe), Angelo Piras (boghe), Roberto Dessì (contra)) sarà accompagnati dai polistrumentisti Orlando Mascia e Luca Schirru alle launeddas, organetto, solittos e scacciapensieri

Il tour inizia Giovedì 3 Novembre con l’esibizione presso la Sala Vanni in Piazza del Carmine 14 a Firenze. L’evento, organizzato da MusicPool in collaborazione con ACSIT e ARCI, prevede un’introduzione tratta dallo spettacolo “Lussu, un’Omine una Vida”, ripresa dall’omonimo libro di Tonino Cau, per continuare, poi, con i canti dedicati a Enrico Berlinguer con lo spettacolo BERLINGUER, un’Omine, una Vida, anche in questo caso ispirato all’omonimo libro di Tonino Cau.

advertisement

Lo spettacolo, a cento anni dalla nascita di una delle personalità politiche più rappresentative dell’Italia del Novecento, canta la vita dell’uomo Enrico Berlinguer.

Seguendo la sua vita dalla fanciullezza sino alla morte si ripercorrono sessantadue anni di un secolo, il Novecento, carico di drammi, lotte, speranze. Si compie un viaggio estremamente ricco di fatti, eventi, impegni, partecipazione che concorrono alla formazione del ritratto di uno dei leader politici italiani che, ancorché deceduto ormai da quasi quarant’anni, è tuttora citato ad esempio della coerenza, della pulizia morale, dell’impegno per le persone, per la costruzione in Italia di una società socialista originale e autonoma.

Venerdì 4 Novembre il gruppo di Neoneli si trasferisce a Siena per esibirsi, alle ore 19.00, con lo spettacolo “Impàros. Voci e musiche di Sardegna” presso la Pieve di S.Giovanni Battista a Lucignano d’Arbia presso Siena. L’evento senese avrà un seguito serale con la cena, alle 21.00, organizzata dal Circolo Sardo “Peppino Mereu” di Siena presso la Pubblica Assistenza di Monteroni d’Arbia.

Sabato 5 Novembre lo spettacolo “Impàros. Voci e musiche di Sardegna”, organizzato dal Circolo Sardo “Shardana” di Perugia,sarà replicato alle ore 18.30 nella Chiesa di Sant’Andrea D’Agliano presso Perugia. Anche qui la serata sarà conclusa, alle 21.00, con una cena tipica sarda presso il Circolo ACLI del paese.