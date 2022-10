“I grandi personaggi di Sassari”: giovedì 13 ottobre

I GRANDI PERSONAGGI DI SASSARI

COMPAGNIA TEATRO SASSARI

Tra cronaca , storia e letteratura rivivono in teatro

Giovedì 13 ottobre primo appuntamento

“La partenza di Enrico” ore 20

Ad aprire la serata alle 18 presentazione del libro di Cosimo Filigheddu “La guerra di Pasca”

Prenderà il via al teatro Astra giovedì 13 ottobre “I grandi personaggi di Sassari”.

La nuova rassegna teatrale della Compagnia Teatro Sassari, realizzata con il sostegno della Regione, Comune di Sassari e Fondazione di Sardegna riporta alla luce le vicende della città ricostruendo le biografie di personaggi emblematici e in alcuni casi poco conosciuti del suo passato.

Ogni spettacolo sarà preceduto da presentazioni di libri, incontri e dibattiti che inquadreranno da un punto di vista storico-politico i personaggi narrati che “ritornano in vita” attraverso il teatro.

A scrivere i testi di questo originale progetto è Cosimo Filigheddu giornalista e autore che attingendo da un personale e minuzioso percorso di ricerca su personaggi e vicende legati alla storia di Sassari ha scritto negli ultimi anni diverse opere teatrali quasi tutte portate in scena dalla Compagnia Teatro Sassari.

Su questi temi Filigheddu ha scritto anche diversi libri.

Il romanzo “La guerra di Pasca” di Cosimo Filigheddu

Il suo ultimo romanzo “La guerra di Pasca” è stato pubblicato da Il Maestrale pochi giorni fa e sarà presentato il 13 ottobre alle 18 all’Astra dello scrittore Alessandro Deroma proprio per inaugurare la rassegna di Teatro Sassari.

L’occasione è a dir poco perfetta perché “ I grandi personaggi di Sassari” si aprirà alle 20 proprio con uno spettacolo scritto da Filigheddu:

“La partenza di Enrico ” dedicato alla figura di Enrico Berlinguer e diretto da Mario Lubino che cura la regia e la messa in scena anche delle altre pièce de “I grandi personaggi di Sassari” .

“Berlinguer è naturalmente il più vicino ai nostri sentimenti –

dice Filigheddu – dei quattro personaggi di questa rassegna.

Mi riempie quindi di emozione che la mia commedia “La partenza di Enrico” sia preceduta dalla presentazione del romanzo che ho appena ultimato “La guerra di Pasca” che vede i giovani Enrico Berlinguer e Antonio Pigliaru personaggi principali di una storia ambientata in una Sassari sospesa tra guerra e speranza di pace, miseria e voglia di riscatto, spie e poliziotti di un’Italia divisa in due.

Il comunista Berlinguer e il fascista (ancora per poco) Pigliaru scoprono che ciò che in questo dopoguerra quasi onirico unisce due ragazzi coraggiosi e intelligenti è più di quanto li divida”.

Lo spettacolo in scena già presentato con successo nei mesi scorsi ricostruisce invece l’ultimo giorno di Enrico Berlinguer a Sassari prima della sua definitiva partenza verso Roma e verso il Partito, alla fine del 1944, all’età di 22 anni.

Sul palco: Teresa Soro, Alessandra Spiga e Alberto Lubino nel ruolo di Berlinguer.

Per tutte le giornate è previsto un matinée alle ore 11,00 per le scuole medie e superiori, con ingresso gratuito, previo contatto con la segreteria organizzativa per le prenotazioni.

L’ingresso alle serate è libero