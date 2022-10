HP Sport sul podio con Audirac

Gran bel tris per Cyril Audirac al rally del Sebino. Il francese portacolori si aggiudica per la terza volta consecutiva la gara bergamasca al volante della Renault Clio S1600 della MotulTech per l’occasione con Fabrice Gordon a leggere le note

HP Sport sul podio con Audirac – La gara in configurazione rallyday ha avuto i suggestivi scenari delle sponde bergamasche del lago D’Iseo ai confini con la Valle Camonica. Tre le prove speciali da ripetere per un percorso che ha ricalcato sostanzialmente quello dello scorso anno con oltre trentasette chilometri cronometrati disegnati lungo i parziali di Rogno, Val di Scalve e Gleno. Cyril Audirac e Fabrice Gordon, sin dai primi metri di gara, hanno da subito chiarito le loro intenzioni facendo segnare il miglior tempo sulla prova di apertura a Rogno. La concorrenza, per altro molto qualificata, non si è tuttavia lasciata sorprendere. Audirac ‘lasciava’ agli avversari soltanto il successo sul secondo passaggio, vincendo le restanti quattro piesse in programma, senza mai lasciare la vetta della gara. Il ritmo della gara è sempre stato elevatissimo, tanto che sulla ripetizione della “Val di Scalve” Audirac vinceva la prova abbassando il tempo del passaggio precedente di quasi dieci secondi. Ben 139 i partenti di cui 104 classificati. Il podio finale era composto da 1) Audirac-Gordon (Clio S1600) in 23’21.4; 2) Gianesini-Bergonzi (Clio A7) a 13.9; 3) Bracchi-Doglio (Clio S1600) a 17.4.