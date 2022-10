Guidava sotto effetto di droghe l’operaio che causò incidente a luglio

Guidava sotto effetto di droghe l’operaio che causò incidente a luglio. Per questo ieri, a San Vito, i carabinieri hanno deferito il 47enne- nato a Cagliari ma residente a Londra- per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è scaturito a seguito degli accertamenti rilevati dal sinistro stradale con feriti verificatosi il 22 luglio scorso sulla strada statale 125 Var al km 37 + 800.

Si tratta di una persona già nota per altri motivi alle forze dell’ordine. A conclusione delle analisi richieste dagli operanti in ordine all’incidente in questione, effettuate presso il laboratorio di tossicologia dell’ATS di Cagliari, l’uomo è risultato positivo ai cannabinoidi e alla cocaina.

La Procura della Repubblica e la Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.