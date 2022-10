Guerra e migrazioni: evento promosso dal Festival Letterarario 28 ottobre ore 17:00

L’associazione culturale Il Crogiuolo, Cin partenariato con il Sistema Bibliotecario di Monte Claro, vi invita a partecipare all’evento Guerra e migrazioni, uno tra i primi appuntamenti della terza edizione di Mondo Eco, festival letterario di promozione della lettura.

Programma

Gian Lorenzo Zichi, Dottore di ricerca in Storia, Beni Culturali e Studi Internazionali, Università di Cagliari.

Titolo dell’intervento: Guerre, Migrazioni, Ambiente. Il trittico della modernità in una prospettiva storico-internazionale.

Genet Woldu Keflay, Presidente dell’Associazione Anolf/Cisl Sardegna e Corno d’Africa ODV. Titolo dell’intervento: Guerra e immigrazione: il disagio dei profughi.

Silvia Anna D’Andrea, dottoressa magistrale in Relazioni internazionali.

Titolo dell’intervento: L’Onu e le migrazioni: una sfida umanitaria, internazionale e ambientale.

Diego Serra, sociologo, interverrà sul Progetto SAI “Accoglienza metropolitana” cooperazione e confronto ODV, Comunità La Collina.

Durante la serata verranno letti alcuni brani parte dei lettori volontari della Biblioteca Emilio Lussu.

Per l’occasione la biblioteca metterà a disposizione la mostra bibliografica dal titolo “Guerra e migrazioni”, mostra che rimarrà esposta per 15 giorni dal 28 ottobre al 13 novembre presso la Biblioteca Emilio Lussu nello spazio antistante il reference, i libri in mostra potranno essere presi in prestito.

Quando e dove

Venerdì 28 ottobre dalle 17, Sala Conferenze Giovanni Lilliu, Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu – Villa Clara, Parco di Monte Claro di Cagliari. Ingresso in auto e a piedi da via Romagna (Cittadella della Salute), a piedi da Via Mattei e da Via Cadello 9/b.

Informazioni e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni telefonare in biblioteca al numero 0704092901, oppure inviare una e-mail a: info@bibliotecamonteclaro.it.

Locandina

