Giovani dai circoli dei Sardi europei a Cagliari per riscoprire l’Isola – I ragazzi sono arrivati domenica 2 ottobre, e rimarranno in Sardegna sino a lunedì dove verranno coinvolti in laboratori, workshop, visite guidate e incontri.

L’obiettivo primario del “Progetto Giovani”, organizzato con il contributo dell’assessorato al Lavoro della Regione Sardegna, è quello di riavvicinare gli emigrati all’Isola e creare opportunità di lavoro, crescita e sviluppo.

Andrà avanti sino a domenica il “Progetto Giovani” organizzato dal CREI Acli Sardegna assieme all’Istituto Fernando Santi con il contributo dell’assessorato del Lavoro della Regione Sardegna.

Protagonisti un gruppo di giovani emigrati provenienti dai Circoli dei Sardi di Germania, Spagna, Danimarca, Svizzera, Olanda e Polonia.

Si tratta di giovani che hanno un forte legame con la Sardegna, anche non essendo mai stati nell’Isola, e rappresentano un patrimonio importante di contatti, professionalità e opportunità di cooperazione.

Nelle scorse giornate, i ragazzi hanno incontrato le associazioni partner del progetto e preso parte a una serie di workshop, formazione, laboratori e visite guidate secondo un ricco programma.

Sede principale delle attività è la Manifattura Tabacchi in viale Regina Margherita a Cagliari, dove si sono tenute le attività seminariali legate alla progettazione e la creazione di reti e partenariati per lo sviluppo della Sardegna, di approfondimento sui programmi finanziati dall’Unione Europea, i programmi per valorizzare la “Storia e cultura della Sardegna”.

Oggi, i giovani seguiranno una serie di relazioni su “Il turismo in Sardegna e le buone pratiche per la cooperazione internazionale” e su “Il ruolo delle associazioni nei processi di educazione non formale (in collaborazione con Ipsia Sardegna e Bene Comune Sardegna). Giovedì è prevista la visita del palazzo Bacaredda e l’incontro con il Sindaco di Cagliari, la visita al Consiglio regionale, quindi un incontro con esperti CISCO per informatizzazione e digitale. Venerdì, i partecipanti al progetto incontreranno i funzionari e l’Assessore del Lavoro della Regione Sardegna e seguiranno un incontro sulla “Valorizzazione della Sardegna: comunicazione e buone pratiche” in collaborazione con le realtà produttive e associative della Sardegna (Imprese del settore vitivinicolo, agroalimentare (laboratori delle tradizioni), turistico, culturale, sociale e servizi).

Seguirà una visita al complesso nuragico di Barumini e a diverse aziende produttive.

Sabato 8 ottobre sono invece previsti un Laboratorio e workshop sulla lingua sarda presso la Manifattura, un laboratorio sulle tradizioni della Sardegna e in particolare sulla Trexenta, una Kermesse enogastronomica a Gesico. Dopo la visita alla città romana di Nora organizzata per domenica 9, lunedì è previsto un workshop di chiusura delle attività di progetto.

Le attività progettuali proseguiranno anche successivamente per il mese di ottobre.