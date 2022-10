Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: “Giochiamo a fare i piccoli nuragici” al MAP di Perfugas

Oltre 2000 operatori museali in più di 350 comuni italiani: una ventina di musei della Sardegna si stanno preparando per accogliere, domenica 09 ottobre 2022, tantissimi bambini insieme alle loro famiglie in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

L’edizione 2022 della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo ha tantissimi partner e sostenitori tra i quali l’Aido (che ha contribuito alla stampa del Taccuino F@Mu, con Testimonial Geromino Stilton, che verrà consegnato a tutti i bambini partecipanti all’iniziativa).

“Diversi ma uguali” è il tema scelto dagli organizzatori e proposto ai musei aderenti per valorizzare la diversità quale strumento sociale di inclusione. Il MAP (Museo Archeologico Paleobotanico) di Perfugas ospiterà l’Aipd Gallura (Associazione italiana persone Down) e il gruppo “Ci sono anch’io” di Perfugas: entrambi sono impegnati attivamente in progetti di inclusione sociale.

L’appuntamento è fissato al MAP domenica 09 ottobre 2022 alle ore 16.00. L’evento, organizzato dalla società cooperativa Sa Rundine (che aderisce a F@Mu dal 2015), è promosso dal Comune e dalla Pro Loco di Perfugas e rientra tra le iniziative per il Centenario della scoperta del Pozzo sacro predio Canopoli.

“Giochiamo a fare i piccoli nuragici”

É un laboratorio per tutte le famiglie che vorranno trascorrere un pomeriggio al museo per scoprire, in maniera colorata e divertente, alcuni aspetti della Civiltà Nuragica (uno dei fiori all’occhiello della Sardegna). “L’attività prevede un video introduttivo al termine del coloreremo magneti a forma di pintadera, scudi, pugnali, spade, disegni raffiguranti guerrieri, sacerdotesse e sacerdoti nuragici”.

Per una migliore organizzazione delle attività e per ricevere il Taccuino F@Mu “Diversi ma uguali” è necessaria la prenotazione entro e non oltre venerdi 7 ottobre al seguente contatto: 349 7777 103 (anche Whatsapp).

Per restare aggiornati sulle iniziative potete visitare il sito web: www.sarundine.com oppure le pagine social (Facebook e/o Instagram).