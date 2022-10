Giornata del medico, 67ª edizione: Anelli elogia Sassari per la paternità del codice deontologico

La 67ª giornata del medico, svoltasi nell’Aula Magna dell’Università, si è aperta con i saluti del presidente dell’Ordine provinciale, Nicola Addis, del rettore Gavino Mariotti, del sindaco di Sassari e del presidente provinciale degli Odontoiatri, Carlo Azzena. In tutti gli interventi parole di incoraggiamento per gli 83 neo laureati e di ringraziamento ai 24 medici che compivano i 50 anni dalla laurea e che sono stati premiati con una medaglia di benemerenza

“Sono in una città speciale, perché siete voi che avete scritto per primi il codice deontologico professionale e ideato la giornata del medico, giunta alla 67ª edizione”. Questo il commento del presidente nazionale dell’Ordine dei medici Filippo Anelli, ospite dell’Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari.

“Un luogo a me caro per l’amicizia che mi legava a Cesco Scanu – ex presidente provinciale – e oggi alla sua vedova Anna Ganadu. Questo è stato un anno particolarmente importante per le professioni mediche che, hanno partecipato, per la prima volta nella storia alla parata del 2 giugno.

advertisement

Un riconoscimento per la nostra professione – ha proseguito Anelli – che garantisce uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione quello del diritto alla salute. Un diritto pari a quello della difesa dei confini nazionali. Siamo arrivati impreparati alla pandemia, ma senza il sacrificio di tutte le professionalità sanitarie non si sarebbe superata l’emergenza che è costata la vita a 375 colleghi”.

Al giuramento dei nuovi iscritti ha partecipato solo una rappresentanza, ma per dare più vigore al grido “Lo giuro” si sono uniti tutti i medici presenti alla cerimonia. “E’ per noi il rinnovo di una promessa – ha detto Nicola Addis – perché medici si rimane per tutta la vita, anche quando si va in pensione”.

Potrebbe interessarti anche: Anelli “Intelligenza artificiale non diventi l’alternativa al medico”