PASTORI SARDI, GIAGONI (LEGA): “DOVEROSO GIOVEDI’ DAR LORO MODO DI INTERVENIRE DURANTE LA SEDUTA DELLA V COMMISSIONE!”

Giagoni (Lega): “ai pastori servono risposte certe”

Cagliari, 25 ottobre 2022 –

“Ho toccato con mano il disagio mostrato dai rappresentanti dei pastori sardi che giovedì mattina hanno manifestato davanti alla sede dell’Assemblea regionale di via Roma a Cagliari;

advertisement

e ho provveduto immediatamente a scrivere una nota al Presidente della Commissione Agricoltura, già convocata per la giornata di giovedì 27 ottobre, per discutere delle problematiche del comparto.

– annuncia in una nota stampa Dario Giagoni, coordinatore regionale Lega Sardegna per Salvini Premier e neo eletto deputato –

La nostra isola, e non solo, sta attraversando un momento storico assai delicato:

in un contesto economico incerto che impedisce di avanzare qualsivoglia genere di pronostico per il prossimo futuro.

I nostri allevatori, già in forte affanno, hanno il diritto a delle risposte certe ed immediate;

hanno diritto di esporre il loro malessere dinanzi a tutti gli organi istituzionali competenti in materia.

Solo così –prosegue l’esponente del Carroccio –

possiamo ambire a garantire la sopravvivenza e, perché no, la crescita di un comparto tanto basilare, specie in alcuni territori della regione, e storicamente rappresentativo per la nostra isola come pastorizia.

Manteniamo fede alle promesse fatte giovedì e consentiamo a più esponenti, rispetto ai soli due convocati, del movimento spontaneo pastori sardi di assistere e, soprattutto, intervenire in occasione della riunione del Parlamentino…”

conclude Giagoni