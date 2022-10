Terza tappa nazionale e unica in Sardegna del “GEG Italia Tour” all’Università di Sassari e al Liceo Azuni venerdì 28 ottobre 2022

“GEG Italia Tour”. La terza tappa nazionale e unica in Sardegna del “GEG ItaliaTour” si terrà venerdì 28 ottobre a Sassari. Organizzata dal Liceo Azuni con il patrocinio dell’Università, l’iniziativa consiste in una giornata di formazione gratuita valida come corso di aggiornamento per tutti i docenti di ogni ordine e grado.

Le attività programmate dal Google Educators Group avranno per oggetto la piattaforma Google Workspace, utilizzata per le lezioni on-line e in generale per la didattica innovativa con l’utilizzo dell’informatica dalla quasi totalità delle scuole sarde e da una larghissima maggioranza di quelle della penisola. La giornata di lavori prevede una prima sessione mattutina nell’aula magna della sede centrale dell’Università, dalle ore 9 alle ore 12.30, con i saluti del rettore Gavino Mariotti e del dirigente scolastico del Liceo Azuni, Antonio Deroma, ai quali seguirà un convegno sul tema “Quale futuro per la didattica”.

A coordinare i relatori sarà Roberta Falchi, docente del Liceo Azuni e membro dello staff di GEG Italia, mentre l’argomento sarà illustrato da un team di esperti composto da Melissa Giacosa, Paola Paolino e Debora Ruocco, tutte e tre leader di GEG Italia, e da Micaela Barbuzzi, membro dello staff di GEG Italia. Interverranno inoltre Marco Berardinelli, responsabile di Google for Education Italia, Elisabetta Buono, docente dell’IIS Brotzu di Quartu Sant’Elena e Simonetta Falchi, ricercatrice dell’Università di Sassari, che parleranno rispettivamente della preparazione degli studenti alle professioni del futuro, della figura dell’animatore digitale postpandemico e del Trojan Learning per la didattica innovativa.

Dopo una pausa pranzo, le attività riprenderanno nel pomeriggio nelle aule del Liceo Azuni, in via Rolando, dove dalle ore 15.30 alle ore 19 i leader e i membri dello staff di GEG Italia già coinvolti in mattinata coordineranno cinque workshop che si svolgeranno in contemporanea e saranno proposti per due volte in fasi successive della durata di un’ora e mezza ognuna per consentire a tutti i partecipanti di poterli seguire.

Si tratta di veri e propri seminari durante i quali ci si occuperà di storytelling e creatività con CSFirst, Google Workspace e inclusività, stili di apprendimento e stili di insegnamento, Learning Station e Chromebook tra sicurezza e creatività. I docenti interessati possono iscriversi alla giornata di formazione attraverso il link https://forms.gle/jHp1fuFmRDPg1f6r7, con scadenza entro il 23 ottobre per poter permettere agli organizzatori di selezionare i partecipanti rispetto ai posti previsti in base all’ordine cronologico delle adesioni. Per ulteriori informazioni ci si può collegare al sito https://sites.google.com/view/geg-tour-sassari.