GAL SINIS a XXIV Borsa Mediterranea Turismo Archeologico di Paestum

GAL SINIS a XXIV Borsa Mediterranea. Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche quest’anno il GAL SINIS è tra i protagonisti, assieme alla Fondazione Mont’e Prama, della XXIV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si sta svolgendo proprio in questi giorni a Paestum.

“Siamo felici di poter partecipare anche quest’anno alla nuova edizione della BMTA, ancora una volta con la Fondazione Mont’e Prama con cui ormai abbiamo consolidato una forte partnership” dichiara il Presidente del GAL Sinis Alessandro Murana. “Il nostro è un territorio ricco di risorse archeologiche e culturali, la cui valorizzazione si inserisce necessariamente all’interno del nostro piano di sviluppo locale in aggiunta a tutta una serie di varie iniziative che portiamo avanti da diversi anni e che interessano il settore agroalimentare, il turismo sportivo e le eccellenze ambientali caratteristiche del Sinis”.

Anche Efisio Simbula, membro del Consiglio Direttivo del GAL, esprime la sua soddisfazione per la loro presenza alla BMTA22 ed aggiunge che: “Per il GAL è importante partecipare ad eventi come questo, dove poter promuovere non solo i beni archeologici, ma anche i nostri prodotti, le nostre imprese e tutto il territorio nel complesso”.

“La novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza di quattro operatori del nostro territorio – Alea Ricerca & Ambiente Soc. Coop., Sa Pedrera, Limolo e la Società cooperativa Penisola del Sinis – che hanno risposto positivamente alla nostra manifestazione d’interesse” – precisa il Direttore del GAL Cristiano Deiana – “ciascuno di loro, nella giornata di sabato 29 ottobre avrà inoltre la possibilità di entrare in contatto direttamente con diversi buyers nazionali ed europei che si sono già mostrati interessati alla loro offerta turistica”. “Ciò è in linea con l’obiettivo principale di valorizzazione e promozione della destinazione del Sinis previsto dall’Azione di Sistema del nostro piano d’azione che è stato raggiunto grazie ad un importante lavoro di coordinamento del GAL Sinis in termini di organizzazione, partecipazione diretta ed impegno finanziario, tanto che siamo orgogliosi che il nostro stand sia stato tra i più visitati ed apprezzati”.