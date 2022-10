“Fromentu – Bread Experience” Domenica 23 ottobre a Pompu un evento dedicato al pane

Domani a Pompu torna “Fromentu”, la manifestazione dedicata al pane e alla tradizionale arte della panificazione. Organizzato dal Comune e dalla Pro Loco e promosso dall’Unione dei Comuni del Parte Montis, l’evento coinvolgerà i visitatori in laboratori tematici dedicati alle tecniche di panificazione e decorazione del pane, all’arte della cestineria sino alla creazione di tegole in terra cruda.

L’intera manifestazione sarà inoltre accompagnata dall’esibizione itinerante dei musicisti dell’Accademia di Musica Sarda per concludersi con il concerto di Maria Giovanna Cherchi. «Ci saranno stands, visite guidate, musica, spettacoli, ma soprattutto laboratori e dimostrazioni – ha spiegato sindaco Moreno Atzei -, per vivere in prima persona l’esperienza della panificazione e per ammirare l’abilità delle nostre panificatrici, che hanno messo a disposizione le loro conoscenze per realizzare il pane, offerto in degustazione durante la giornata».

Le porte di Pompu si aprono alle 9:30 presso l’Infopoint, con la vendita dei ticket. Si inizia alle 10:00, nella casa del pane, con il primo laboratorio sul pane nuragico a cura di Ripam-Uniss mentre in contemporanea nelle strade del paese saranno allestiti degli spazi ludici con giochi di legno costruiti dalll’Associazione Lughené, per proseguire alle 10.30 con l’arte della “pintadura” la decorazione del pane tradizionale realizzata dalle panificatrici di Pompu. La manifestazione proseguirà con le visite guidate al nuraghe Santu Miali (ancora interessato dalle campagne di scavo), al museo multimediale “Casa del Pane” e alle chiese del paese. Saranno presenti diverse aree ristoro nelle quali sarà possibile degustare piatti tipici rigorosamente a base di pane.

Nel pomeriggio il maestro Roberto Meloni, campione mondiale di pizza su pala, sarà protagonista del “pizza contest” con la preparazione e degustazione di buonissime pizze dalle 18. L’evento si chiuderà alle 20.00 con il concerto di musica popolare di Maria Giovanna Cherchi.

Tutti i laboratori sono gratuiti e ci si può prenotare presso il punto informazioni e via mail, WhastApp e Messenger ai contatti della Pro Loco. (3496047082 – 3200213901 – Facebook: Pro Loco Pompu, mail prolocopompu@gmail.com ).

Informazioni e prenotazioni si possono avere ed effettuare anche attraverso il sito www.fromentu.it . Programma completo dell’evento nella locandina in allegato e al sito www.fromentu.it

