“Fromentu – Bread Experience”, a Pompu un evento dedicato al pane

“Fromentu – Bread Experience” – Il 23 ottobre a Pompu un evento dedicato al pane.

Il grano viene macinato.

La legna scoppietta nei forni.

(il lievito madre) prende vita.

L’aria si riempie di una irresistibile fragranza che percorre le vie del paese per inebriare i

passanti: il profumo del pane appena sfornato.

a Pompu, piccolo borgo in provincia di Oristano, torna ” –

“, una giornata dedicata al nostro bene più grande: .

«Vogliamo riprendere il filo interrotto dalla pandemia per promuovere il Pane – spiegano

le panificatrici della Pro Loco di Pompu, ente organizzatore dell’evento – Saranno

proprio il pane, la sua storia e la nostra tradizione ad essere al centro di un progetto di

turismo esperienziale da proporre insieme ad altre realtà del territorio del Parte Montis e

del Distretto Rurale Giudicato d’Arborea».

“ℎ ” recita un modo di dire del paese. E con questo

spirito la comunità di Pompu si apre a chiunque voglia scoprire, conoscere e assaggiare

il pane che ancora oggi produce come da più antica tradizione.

advertisement

Per molti il termine “panificazione” rappresenta il semplice processo di trasformazione di

grano e acqua in pane. Ma a Pompu no. Per i circa 300 abitanti della comunità, la

panificazione affonda la sua essenza nel lavoro di intere famiglie. Un lavoro che

coinvolge, a diversi livelli, tutta la popolazione, da chi lavora la terra a chi trasforma il

grano. Da chi impasta farina e acqua a chi rinnova il lievito nei giorni, settimane e mesi

per trasformare questi semplici ingredienti in prezioso pane.

A Pompu, la panificazione è un processo corale, dove la terra e le persone lavorano

all’unisono, rispettando i tempi di una tradizione ancestrale, per rinnovarne, ogni giorno,

la storia.

«Perché non la chiamiamo semplicemente sagra? – spiegano Anna, Vanessa e le altre

signore della Pro Loco – , perché Fromentu Bread Experiece permette di immergersi

totalmente nella produzione del pane a partire dal lievito madre fino alla “pintadura”,

coinvolgendo tutti i sensi».

Un appuntamento all’insegna di percorsi lenti.

Percorsi sostenibili e soprattutto esperienziali dedicati a grandi e piccini.

. Dal laboratorio del Pane Nuragico a quello di “” (decorazione) del

pane tradizionale con le panificatrici di Pompu. E ancora il laboratorio di cestineria e la

possibilità di seguire la realizzazione delle tegole in terra cruda.

. Facciamo un salto indietro nel tempo con le visite guidate al Nuraghe di Santu

Miali (ancora interessato dalle campagne di scavo) e poi torniamo ai giorni nostri per

conoscere la storia del pane nel Museo ad esso dedicato e scoprire tutti i segreti della

panificazione con la mostra del pane e degli strumenti della panificazione.

. E mentre i musicisti dell’Accademia di Musica Sarda percorrono le vie del

paese, in piazza si potrà giocare con flipper, biliardi, battaglia navale e tanti altri grandi

giochi di legno.

̀. Nel pomeriggio il protagonista sarà la grande regina della tavola, la pizza!

Dal “PIZZA CONTEST” con la partecipazione del maestro pizzaiolo Roberto Meloni,

campione mondiale di pizza su pala, alla preparazione e degustazione di buonissime

pizze.

Per info e dettagli

sul sito https://www.fromentu.it/;

Facebook e Instagram prolocopompu

Programma completo dell’evento nella locandina in allegato.