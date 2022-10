Dal 21 ottobre 2022 sarà disponibile sulle piattaforme digitali in rotazione radiofonica “Saremo calore”, il nuovo singolo di Francesco Giordano.

Francesco Giordano: nuovo singolo“Saremo calore: è un brano che descrive l’importanza e la dolcezza che ognuno di noi può dimostrare all’altra persona nel vero significato dell’amore. Si tratta di un amore giovane, fatto di dettagli. Un continuo desiderio e bisogno nel ricordarsi perché si ama e quanto si ama. Un amore che viene vissuto in ogni suo singolo attimo; la figura dell’altra persona è fondamentale per capire effettivamente quanto è piacevole e passionale trascorrere momenti, giorni, anni di gioia insieme a lei. Il testo rappresenta un incessante calderone di emozioni che si tramutano pian piano in un’intesa forma di calore. Ecco appunto “SAREMO CALORE”



Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano nell’autunno del 2021 mentre stavo ripensando a dei ricordi amorosi di vecchia data con una persona a me particolarmente cara. Tutto questo mi ha riportato indietro nel tempo, nei ricordi e nei bei momenti passati con lei. La nostalgia e la malinconia presero il sopravvento. Grazie a queste due sensazioni e all’aiuto della musica sono riuscito ad estrapolare una melodia degna di ciò, dando vita successivamente alla canzone SAREMO CALORE.”

Guarda qui il lyric video su YouTube: https://youtu.be/jHR2boljIO8

Biografia

Francesco Giordano, 24 anni, nato a Loreto (AN) il 24/04/1998. Cantautore Marchigiano, inizia a studiare canto dall’età di 13 anni. Studia pianoforte e composizione classica / pop per circa 3 anni. Scrive canzoni dall’età di 18 anni dopo aver compiuto la maggior età. Ha partecipato a diversi concorsi sia al livello regionale che nazionale raggiungendo nella maggior parte dei casi un distinto piazzamento in classifica. Tra i vari contest a cui ha partecipato notiamo: Sanremo, Tour Music Fest, Cantamonte, Gazebovoice, Festival dell’Adriatico, Premio Alex baroni, Premio PAE Cantautori Emergenti, Fantastico Festival, Musicultura e Premio Via Emilia (dove proprio il 1° ottobre 2022 ha ottenuto un riconoscimento speciale con il brano “Antica Arteria”).

Nel periodo tra il 2021 e il 2022 ha intrapreso un percorso di crescita musicale elaborando il proprio stile e gli arrangiamenti dando vita a due progetti paralleli. Il primo è “Sfumature”, di prossima uscita, per il quale si è avvalso della collaborazione del pianista Giampaolo Pape Gurioli e del produttore artistico Francesco Sardella. Il disco è stato anticipato dai brani “Il segreto in una nota” (con cui è vincitore assoluto del primo PAE artisti emergenti per cantautori), “Eterno presente”, “Abitudine sbagliata” e “Scialla”. Il secondo progetto riguarda invece l’ep “Petali”, anticipato da “Casa mia” e da “Saremo calore”, brano disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 21 ottobre 2022.

