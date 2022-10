Food&Travel awards: Bartocci miglior giornalista

Grande riuscita dell’evento Food&Travel Awards riservato alle eccellenze italiane, in collaborazione con Regione Puglia e patrocinato da ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.

Food&Travel awards: Bartocci miglior giornalista- Durante la serata di gala di sabato al Vivosa Resort di Ugento (Le), presentato da Pamela Raeli e dal giornalista Giuseppe Di Tommaso de “La Vita in Diretta”, con l’attrice Martina Stella ospite d’onore, sono stati assegnati prestigiosi riconoscimenti ai più importanti player nazionali e internazionali che si sono contraddistinti per qualità, professionalità e servizi nel proprio settore di riferimento (food, travel, turismo).

Il premio giornalista dell’anno 2022 è andato al marchigiano Daniele Bartocci, ospite della serata di Gala. Un altro importante premio per Daniele Bartocci (Sviluppo Nuovi Mercati di una nota azienda agroalimentare italiana e giudice di King of Pizza, programma gourmet su Sky Canale Italia) che negli ultimi mesi aveva ricevuto svariati premi tra cui Innovation&Leadership Le Fonti Awards alla Borsa di Milano e il Premio Renato Cesarini come miglior giovane giornalista, entrando nella Top30 dei Bar Awards (Professionisti d’Italia Food&Beverage). Oltre a Martina Stella erano presenti agli Oscar del Food e dell’ospitalità noti personaggi del panorama del cibo e della televisione. Tra questi Tommaso Foglia di Bake Off Italia, che presto affiancherà Damiano Carrara nel programma Cake Star su Real Time, lo chef stellato Moreno Cedroni, il restaurant manager Alessandro Pipero, celebrità della trasmissione Primo Appuntamento, l’influencer e modello Salvatore Vita, l’attore Joseph Altamura e tanti altri ancora. Daniele Bartocci, proprio due giorni fa, ha ricevuto il Premio Margherita per il food e il giornalismo d’eccellenza al Castello Regina Margherita di Savoia a Gressoney: nell’occasione ha ringraziato la Regione Valle d’Aosta e la Nazionale Italiana Pizzaioli per il riconoscimento.