Fondazione MACC alla Giornata del Contemporaneo

Fondazione MACC partecipa alla Giornata del Contemporaneo, sabato 8 ottobre 2022

Fondazione MACC partecipa alla diciottesima edizione della Giornata del Contemporaneo con un ricco programma tra arte, musica e scoperta del territorio.

Sabato 8 ottobre 2022:

ore 18.00 – presentazione del Catalogo della mostra Dolce è la guerra per chi non l’ha vissuta;

18.30 – presentazione del progetto ARTESPLORA, a cura di Francesco Casu;

ore 19.00 – degustazione dei vini della Cantina Sociale di Calasetta;

ore 20.00 – concerto d’arpa nell’ambito del Festival Internazionale Arpe del Mondo, a cura di Raoul Moretti.

Fondazione MACC, Via Savoia 2, Calasetta (SU)

Un ricco programma

Sabato 8 ottobre 2022, in occasione della diciottesima edizione della Giornata del Contemporaneo, la Fondazione MACC, propone ai visitatori un ricco programma che coinvolge le sale del Museo d’Arte Contemporanea di Calasetta e comprende anche la visita alla Torre Sabauda del paese con la sua collezione archeologica e la bellissima terrazza panoramica con vista sul borgo marinaro.

A partire dalle ore 18, presso la Fondazione, verrà presentato il catalogo della mostra Dolce è la guerra per chi non l’ha vissuta, realizzato con il supporto di Prometeo Gallery Ida Pisani, Fondazione Banco di Sardegna e Studio Cocco, in corso fino al 6 novembre 2022.

A seguire, sarà la volta del progetto ARTESPLORA, un viaggio virtuale e interattivo dentro la collezione permanente che rivoluziona il concetto di laboratorio didattico, a cura di Francesco Casu, regista Multimediale e realizzato in collaborazione con Pc Planet Group con il contributo di Stefania Mele per i testi e Pierluigi Dessì per le immagini.

L’obiettivo principale del progetto è la creazione di un sistema multimediale interattivo che consenta agli utenti di entrare in contatto con l’importante collezione permanente del MACC in maniera semplice.

L’installazione

L’installazione è composta da uno schermo interattivo ad altissima risoluzione che consente di riprodurre fedelmente le opere della collezione e di entrare anche nei più piccoli particolari di esse, dando all’utente una prossimità all’opera altrimenti impossibile nella fruizione ordinaria;

la fruizione interattiva offre inoltre la possibilità di esplorare e rielaborare la Collezione attraverso la modalità “Crea la tua opera” che permette di selezionare particolari estratti dalle opere della Collezione permanente per la realizzazione di una nuova opera virtuale che arricchisce, virtualmente, tutto il percorso espositivo.

Il Museo si apre così ad una nuova modalità didattica, divulgativa e ludica al contempo.

Un sistema altamente tecnologico che porta la sezione didattica della Fondazione MACC tra le più avveniristiche del sistema museale sardo.

Concerto

A chiudere la giornata la terza tappa del Festival Internazionale Arpe nel Mondo, a cura di Raoul Moretti, che vedrà esibirsi, a partire dalle ore 20, Aurélie Barbé all’arpa elettrica, Alberto Sanchez all’arpa paraguaiana e Diane Peters all’arpa jazz.

Il concerto spazierà dalle sonorità minimaliste ed elettroniche della musicista e compositrice francese Aurélie Barbé, passando per l’improvvisazione tipica del jazz eseguita dall’artista australiana Diane Peters, per concludere con le sperimentazioni folk-pop di Alberto Sanchez per un totale coinvolgimento emotivo del pubblico.

DOLCE È LA GUERRA PER CHI NON L’HA VISSUTA

a cura di Efisio Carbone

fino al 6 novembre 2022

orari: dal martedì al venerdì, dalle 17 alle 20

sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20

http://www.fondazionemacc.it