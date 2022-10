Esce domani il nuovo album di Gianni Vancini

“Made in Italy” (Alta Sierra srl/Artist First) è il nuovo album del musicista e compositore, tra i più noti sassofonisti italiani,Gianni Vancini, realizzato con il supporto del Comune di Bologna, grazie al bando Nuove Produzioni Musicali.

Come suggerisce il titolo “Made in Italy” è un tributo alla musica italiana. Otto capolavori scritti in un arco temporale di un trentennio, dagli anni ’70 ai ’90, a cui si aggiunge l’omonimo brano inedito.

Un disco ricco di sonorità di ogni tipo: dalla ballad jazz, al brano con rimandi ai Tower of Power, passando per ambienti Neo Soul. Un viaggio nelle splendide melodie italiane tutte legate a un unico filo conduttore, il sax di Gianni Vancini. Non mancano inoltre ospiti illustri come Umberto Tozzi, Sarah Jane Morris, Fabrizio Bosso e molti altri ancora.



Prodotto da Vittorio Corbisiero, “Made in Italy” è stato anticipato dal singolo strumentale “Adesso tu”, attualmente in rotazione radiofonica. Un omaggio al celebre brano con cui Eros Ramazzotti vinse il Festival di Sanremo nel 1986 e che ha segnato un’epoca importantissima per la musica italiana. In questa versione Gianni Vancini ha saputo donare al pezzo una nuova veste, trasformandolo in una meravigliosa ballad intrisa di sfumature jazz e blues.

«Sono felicissimo che finalmente questo lavoro, che ha attraversato la pandemia e che per fortuna non è andato perso, possa vedere la luce. Sono orgoglioso di aver dato una nuova veste a brani intramontabili che hanno fatto parte della mia crescita musicale e personale. La speranza è che possano essere apprezzati anche in questa versione alternativa. Buon ascolto a tutti», dichiara Gianni Vancini.

Tracklist “Made in Italy”: “Prendila così (feat. Adam Hawley)”, “Adesso tu”, “Lei (feat. Umberto Tozzi)”, “Dune mosse (feat. Greg Manning)”, “I’m missing you (feat. Sarah Jane Morris)”, “Il Garibaldi innamorato (feat. Fabrizio Bosso)”, “Che Dio ti benedica (feat. The Pact)”, “…E la luna bussò (feat. Stan Sargeant)”, “Made in Italy (feat. Donato Sensini)”.