Elena Sanchi: Sono Viva. In radio il 07/10/2022

“Oggi il mondo sembra spento, come un tempio ormai perduto (…)

Elena Sanchi: sono viva. Guardami negli occhi, poi sfiorami le labbra e sussurrami non è giusto! Sciogliti i capelli e poi voltati su un fianco e muoviti senza regole, mi accendo nell’aria al bancone di un pianobar, sono viva!”

Sono viva è l’ultimo singolo estratto dal terzo album La lingua del bacio dell’artista riminese. Nato sotto il lockdown (come tutto l’intero disco), il brano afferma fin dal titolo la voglia di esserci, di scoprire e di immaginare un mondo più giusto e in armonia con l’universo intero.

Sono viva è un inno alla vita in un periodo storico toccato e attraversato da esperienze molto dure per l’essere umano: guerre, pandemia, crisi ambientale, crisi energetica e povertà.

A tutto questo Elena Sanchi risponde con tutta la forza dei sogni e con la consapevolezza che solo cosi si potrà immaginare e dunque creare un futuro di bellezza e umanità.

“Quando la scrissi desideravo fortemente ritornare a vivere, mi mancava il mondo e mi mancava la possibilità di poterlo scoprire attraverso le mie esperienze e l’incontro con le altre persone.”

E sarà dunque proprio l’amore per la vita a far incontrare i due protagonisti della storia e a farli innamorare. Torna l’amore, come fil rouge che cuce le storie dell’intero disco.

Si è cantato l’amore di sé in Dimmi chi sei, la conquista più difficile che sta nell’imparare a bastarsi per non dipendere da niente e nessuno. In “Lontano da qui” si raccontava la storia di un amore finito e di quell’imperfezione che spesso ci fa sentire vivi e difesi ma che porta inevitabilmente a crescere e a lasciare al mondo la parte migliore di noi. Si è cantato l’amore per un padre in Non dimenticare e l’amore passionale in Diavoli notturni. Questi i singoli usciti prima e durante il viaggio.

La danza è la rappresentazione di questo amore in continua evoluzione e trasformazione evocata non solo nel suono elettro.pop ma anche nelle copertine realizzate dalla graphic designer Elena Tenti.

La produzione musicale è stata curata insieme al producer e dj Alberto Melloni.

