Droga: essere informati è un diritto e un dovere dei giovani

Pronti centinaia di libretti “La Verità sulla droga”:

tra lunedì 17 e mercoledì 19 i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga saranno impegnati a Nuraminis, La Maddalena, Cagliari e Oristano per diffondere le corrette informazioni su quanto siano dannosi gli stupefacenti.

Le iniziative proseguono di settimana in settimana e l’ultima in ordine cronologico è avvenuta solo 4 giorni fa a Olbia. Ancora una volta la corretta informazione sui danni causati dalle droghe, passa di mano in mano coinvolgendo gli esercenti di ogni centro.

Parlando di questo argomento, si può notare la grande confusione che serpeggia nella maggior parte dei giovani, soprattutto tra gli adolescenti. Facendo prevenzione e informazione emerge una diffusa mancanza di conoscenza sui veri effetti causati dal consumo delle sostanze stupefacenti.

Spesso notiamo che dilagano le bugie messe ad arte dagli spacciatori e da una pseudocultura “libertaria”, che vorrebbe fare intendere ai ragazzi che la droga sia un gioco da cui ci si libera come e quando si vuole e che sia la soluzione per “alleggerire” la mente dai problemi quotidiani”.

La non conoscenza, la curiosità e lo spirito di emulazione degli “amici” più grandi porta la maggior parte di loro, soprattutto gli adolescenti, a “provare” esperienze dalle conseguenze di cui non è difficile immaginarne l’epilogo.

“L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”

scriveva il filosofo L. Ron Hubbard.

La responsabilità di informare per i volontari e per tutti coloro che hanno a cuore le sorti dei nostri giovani e il futuro stesso della società, è quanto tiene viva la volontà di determinare una cultura di libertà dalla droga.

Info: www.cagliariliberadalladroga.com