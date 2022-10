Deposito gas: sindaco di Torpè incontra assessora Pili

Torpè, 5 ottobre 2022 – Il sindaco di Torpè, Martino Sanna, ha incontrato stamattina a Cagliari l’assessora regionale dell’Industria, Anita Pili, a cui ha manifestato la contrarietà dell’intera amministrazione comunale e della cittadinanza per la costruzione di un deposito di stoccaggio del gas nell’immediata periferia del paese, a poca distanza da diverse civili abitazioni, in località Istrumpadoglios.

“Oggi abbiamo illustrato all’assessora Pili, anche con nota formale messa agli atti, la nostra totale contrarietà, già manifestata in altre occasioni e riconfermata all’unanimità nell’ultimo consiglio comunale del 3 ottobre, sulla realizzazione dell’opera nell’area individuata da Medea-Italgas.

La rappresentante della Giunta si è mostrata disponibile a collaborare nelle future interlocuzioni che si terranno tra Comune e azienda di distribuzione del gas, affinché si trovi una buona soluzione per tutti e soprattutto nell’interesse dei cittadini di Torpè”.

Lo ha detto Martino Sanna che ha ricordato come si stia lavorando, con amministrazione e cittadini, per individuare più aree da proporre in alternativa all’attuale sito.

“Abbiamo già selezionato qualche proposta, ma vogliamo raccoglierne altre così da presentare a Medea-Italgas più soluzioni percorribili che possano sostituire il progetto di Istrumpadoglios.

Come già detto – ha concluso il sindaco – le opere che fanno crescere un territorio sono sempre benvenute a patto che non alimentino divisioni e minino la serenità dei cittadini.

Su questo non esistono mediazioni possibili.

Non baratteremo mai con niente e nessuno la buona convivenza della nostra comunità”.

Martino Sanna ha quindi informato sulle novità emerse oggi a Cagliari i rappresentanti di maggioranza e minoranza in Consiglio comunale e alcuni componenti del comitato spontaneo dei residenti che si oppone alla realizzazione dell’impianto di Istrumpadoglios.