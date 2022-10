Deposito gas, Sanna (sindaco di Torpè): “La preoccupazione dei cittadini è la nostra ma non confondiamo la pulizia dell’area con l’inizio dei lavori dell’impianto”

Di seguito le dichiarazioni del sindaco di Torpè, Martino Sanna, che sgombera i dubbi sui lavori di pulizia programmati quest’oggi da Medea-Italgas nel sito di Istrumpadoglios, individuato dalla società di distribuzione del gas come luogo per la realizzazione dell’impianto che dovrà fornire le utenze del paese baroniese

“È comprensibile, ed è anche la nostra, la preoccupazione dei cittadini sul progetto di realizzazione dell’impianto di stoccaggio del gas in località Istrumpadoglios. Ma non facciamo confusione: una cosa è intervenire con dei lavori di pulizia del sito e risistemazione della perimetrazione e altra è l’inizio ufficiale dei lavori di costruzione del deposito.

I primi erano stati autorizzati; sui secondi stiamo operando con i più alti vertici istituzionali affinché si blocchino le attività e siano spostate in altra area lontana dalle civili abitazioni”.

Una dichiarazione che il primo cittadino ha voluto rilasciare dopo i diversi appelli alla collaborazione tra portatori di interesse lanciati in queste settimane sia alle forze politiche che ai residenti riuniti in comitato spontaneo. “Un giusto diritto alla propria sicurezza che l’amministrazione comunale ha deciso di rappresentare in tutte le sedi preposte e con tutti gli strumenti percorribili a norma di legge”, ha precisato il sindaco.