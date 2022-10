Dall’Emilia per studiare il sistema di distribuzione idrica consortile

Il territorio del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna come esempio per ciò che riguarda l’approvvigionamento idrico, la costruzione e gestione di bacini di accumulo dell’acqua, la distribuzione al mondo agricolo che anche in periodi di siccità può contare su un servizio efficiente e che garantisca le produzioni.

Così nella seconda giornata di visite, durante un viaggio studio di tre giornate denominate “Esperienze a confronto sulla irrigazione e gestione agronomica di coltivazioni foraggere per la zootecnia da latte” il gruppo ha preso parte, nella sede del Consorzio, a un seminario tecnico con interventi del presidente Toni Stangoni, del direttore tecnico l’ingegnere Giuseppe Bellu, dell’ingegnere Andrea Pizzadilli e del vicepresidente Francesco Pala, che hanno spiegato i criteri tecnici, economici di gestione degli invasi del Monte Lerno e del Coghinas, la gestione dei comprensori irrigui situati a valle per il supporto alle aziende zootecniche del Logudoro e delle colture orticole della Valle del Coghinas e le implicazioni sociali e ambientali del ruolo svolto dallo stesso Consorzio in questi territori.

Fondamentale quindi presentare agli ospiti un quadro generale del Consorzio, del suo sistema gestionale e partendo appunto dai dati di gestione come la grandezza del comprensorio, i numeri dei consorziati, le quantità di cui si dispone grazie ai bacini, e quindi dalle modalità di approvvigionamento idrico, si è poi passati a spiegare quanto dura la stagione, come sono organizzate la gestione delle linee e dei turni irrigui, quali sistemi di pagamento per allevatori e agricoltori, e la organizzazione dei turni.

“Allo stato attuale il Lerno – spiega invece il direttore del Consorzio Giosuè Brundu -,

il grande invaso di 76 milioni di metri cubi del Monte Lerno di Pattada, ultimato alla fine degli anni ’80, e che rappresenta il principale bacino di accumulo per il nostro Consorzio, dispone di circa il 40 percento della risorsa idrica.

Da maggio scorso a oggi sono stati distribuiti circa 11 milioni di metri cubi d’acqua nella stagione estiva.

Significa che con le piogge della stagione autunnale andremo ad incamerare altra risorsa idrica, e che in generale il territorio servito dalla rete consortile non ha sofferto la siccità intesa come assenza di acqua in distribuzione”.