Dalla Padella alla Brace: il progetto MeatCulture ad Arborea

Il progetto MeatCulture organizza il 16 ottobre 2022 l’evento di medio termine ad Arborea con lo stand dalla padella alla brace nell’ambito dell’iniziativa di turismo esperienziale I Prodotti della Terra, degli Animali e delle Piante, programmato dalla locale Pro Loco.

Finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna (sottomisura 16.2, contributo totale € 396.513,68), MeatCulture è un progetto della Cooperativa Produttori Arborea in collaborazione con i dipartimenti di Agraria e di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari e la cooperativa Cinearena. L’obiettivo di MeatCulture è di consolidare le conoscenze scientifiche per la sostenibilità della produzione delle carni attraverso l’incontro di diverse culture alimentari e l’innovazione agroalimentare.

Nello stand dalla padella alla brace si incontreranno cucine e culture di luoghi molto lontani fra loro. Dal funge com miudezas dell’Angola al chima com figado del Mozambico, dal white rice and stew della Nigeria allo zimino di Sassari. Grazie all’incontro con i ragazzi della Casa di Accoglienza Studenti della Caritas diocesana di Sassari, MeatCulture intende sottolineare i valori di accoglienza, solidarietà e integrazione che passano anche attraverso la condivisione del cibo.