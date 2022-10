“Curiamo la Sardegna”: Medicina Democratica Sardegna aderisce alla manifestazione

Medicina Democratica Sardegna aderisce alla mobilitazione e alla manifestazione regionale “Curiamo la Sardegna”, in programma domani – sabato 22 ottobre – e promossa a Cagliari da CGIL, CISL e UIL

“La grave situazione in cui versa la sanità, in tutta l’isola, è nota da tempo e non è più sostenibile” ha sottolineato Francesco Carta, referente per la Sardegna di Medicina Democratica.

“Arriviamo a questo importante appuntamento a poco più di un anno dalla straordinaria manifestazione del settembre dello scorso anno in difesa della sanità pubblica, promossa a Cagliari dai vari Comitati di tutte le province.

Vogliamo ribadire anche in questa occasione il nostro impegno in difesa della sanità pubblica, gratuita, solidale e universalistica. Così come esprimiamo solidarietà e ringraziamento per lo spirito di abnegazione dimostrato dal personale sanitario delle strutture pubbliche della Sardegna in tutto il corso della crisi pandemica.

Sosteniamo tutte le iniziative dei cittadini e dei Comitati per il diritto alla salute che in tutta la Sardegna stanno promuovendo lotte e iniziative per ribadire che il diritto universalistico alla salute – garantito dalla Costituzione – è irrinunciabile e non si tocca, così come ribadito al X Congresso nazionale della nostra associazione tenutosi a Torino nei giorni scorsi”.

Di seguito i punti che Medicina Democratica Sardegna pone all’attenzione e al centro delle proprie rivendicazioni:

rilancio della Sanità pubblica (nello spirito della riforma sanitaria, legge 833 del 1978): essa è stata costantemente depauperata e definanziata. Le privatizzazioni selvagge non sono la soluzione dei disservizi ma ne sono la causa; cedere ai privati settori importanti della sanità ne riduce efficienza ed efficacia;

rilancio e riorganizzazione delle Cure primarie e della medicina territoriale, ridando ruolo al medico di base o di famiglia a partire dalla scuola di specializzazione che non deve essere considerata di serie B da parte delle istituzioni preposte. Incentivare le iscrizioni alla scuola di specializzazione di medicina generale e cure primarie, evitare la fuga e l'abbandono del settore a causa delle condizioni di lavoro, spesso proibitive. I medici che si iscrivono alla scuola di specializzazione devono avere un contratto di lavoro. Va garantita la possibilità di conseguire la specializzazione e contemporaneamente lavorare e acquisire scelte. La Medicina territoriale deve rappresentare il primo accesso alle cure per i cittadini, come previsto dalla L. 833/78;

piano straordinario di assunzioni di personale sanitario (medici e infermieri) a livello regionale e nazionale per garantire il funzionamento degli ospedali pubblici, superando gli assurdi e anacronistici vincoli di bilancio e gli intralci burocratici delle "riforme" regionali (ATS- ARES);

garantire il Diritto alla salute e i LEA in tutto il territorio regionale;

seria programmazione degli accessi alla facoltà di Medicina e alle scuole di specializzazione, superando l'anacronistico e assurdo numero programmato (di fatto numero chiuso).

Per conoscere più da vicino la realtà di Medicina Democratica, clicca qui