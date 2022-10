Consiglio comunale di Nuoro: via libera all’assestamento di bilancio

Il consiglio comunale ha approvato con 17 voti a favore la manovra di assestamento generale di bilancio

Il provvedimento e la conseguente variazione di bilancio, illustrati in aula dall’assessora competente Rachele Piras, consentono al Comune di avere a disposizione risorse spendibili per circa 14 milioni di euro provenienti – a vario titolo – da finanziamenti da altri enti, bandi del Pnrr e reimpiego di somme dell’ente.

Grazie ai fondi stanziati dalla Regione, la metà sarà destinata all’estinzione dei debiti derivanti dagli espropri del passato. Circostanza che, come ha sottolineato l’assessora Piras, permetterà al Comune di liberare proprie risorse per 320 mila euro all’anno a partire dal 2023. Somme prima vincolate perché destinate al pagamento degli interessi.

Per la parte restante, tra i provvedimenti immediatamente attuabili c’è lo stanziamento per i lavori di messa in sicurezza di via Manzoni per i quali sono disponibili 80 mila euro spendibili subito.

Circa 120 mila euro sono invece destinati al fondo per aiuti Tari per le utenze non domestiche; 80 mila euro per aiuti alle imprese per il pagamento del canone unico patrimoniale.

Un milione e 600 mila saranno invece impiegati per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e l’ammodernamento di quelli esistenti, tra cui la piscina comunale, grazie al finanziamento del Pnrr (intervento “Sport e inclusione sociale”) di cui il Comune è beneficiario.

L’assessora Piras ha poi annunciato, tra gli altri provvedimenti, un ulteriore stanziamento di 40 mila euro per iniziative culturali e di 20 mila euro per la redazione del nuovo piano degli impianti pubblicitari.

La somma di 260 mila euro, derivante da misure già messe a bando che non hanno avuto richieste, sarà invece reimpiegata per aiuti alle famiglie per buoni pasto, pagamento bollette, canoni di locazione e Tari utenze domestiche.

