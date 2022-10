Conservatorio Canepa: il Presidente Ivano Lai nel Consiglio direttivo della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori

Conservatorio Canepa: il Presidente Ivano Iai nel Consiglio direttivo della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori

Il presidente del Conservatorio di Sassari Ivano Iai è stato eletto tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori di Stato.

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri e resterà in carica per il triennio 2022-2025. La Conferenza è un organismo rappresentativo delle istituzioni del settore di alta formazione artistica e musicale (AFAM). Il ruolo della Conferenza è quello di assicurare le attività di coordinamento e di raccordo delle istituzioni AFAM sul piano operativo degli aspetti gestionali e l’interlocuzione con l’Amministrazione per l’attuazione delle linee di indirizzo del Ministero.

Tra qualche giorno il consiglio si riunirà per eleggere il Presidente della Conferenza Nazionale, organo consigliere del Ministro dell’Università in materia di alta formazione musicale e artistica. Nel nuovo Consiglio, votato dai Presidenti dei Conservatori Iai è stato eletto con un alto numero di consensi.

“Condividere insieme, nella Conferenza – dice Iai – modalità uniformi di svolgimento del ruolo presidenziale, servirà a rafforzare le prerogative connesse a una funzione di altissimo profilo istituzionale, tanto più perché servente a uno dei settori più belli della Pubblica Amministrazione e più amati dalla Persona umana: la formazione accademica degli Allievi in campo musicale e artistico”.

Nel direttivo sono stati eletti anche i presidenti dei Conservatori di: Milano Raffaello Vignali, Pavia Enzo Fiano, Siena Anna Carli, Cremona Andrea Rurale, Rimini Gianandrea Polazzi, Cosenza Luigi Filice. Avvocato e docente di diritto e procedura penale Iai è Autore di numerosi volumi giuridici e di interventi giuridici e culturali pubblicati da quotidiani e media nazionali ricopre l’incarico di Presidente del Conservatorio Canepa dal 2019.